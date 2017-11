IU acusa a Aqualia de falta de diligencia en actualizar los contratos de suministro

La concejala de IU, Reyes Estrada, criticó ayer la forma de proceder de Aqualia, empresa concesionaria del servicio de agua en Puente Genil, que recientemente ha remitido cartas a un importante número de titulares de contratos de suministro advirtiéndoles de la existencia de irregularidades en los mismos e instándoles a la subsanación de las mismas en un plazo de 20 días. Para la edil de IU, el requerimiento de la empresa exigiendo el pago de una fianza es "irregular e ilegal", de ahí que "hayamos pedido al alcalde, a la propia Aqualia y a la Dirección General de Consumo que se dé marcha atrás en unos cobros ilegales".

Estrada explicó que la empresa tiene razón cuando alega que no se puede permitir que contratos actuales tengan como titulares a personas fallecidas, pero indicó que "el problema está en la falta de diligencia a la hora de actualizar los datos de sus contratos, permitiendo domiciliaciones en cuentas corrientes que no son las de los titulares, de tal manera que ahora quieren hacer pagar a la gente los problemas derivados de la dejadez de funciones que han demostrado". Según las estimaciones de IU, estas cartas podrían haberse enviado a un 10% del total de usuarios, lo que equivaldría a una cantidad muy importante que ingresarían "y que no va a la Junta de Andalucía como ellos señalan en las cartas que están enviando".