Hallan dos cadáveres con heridas de arma blanca en el interior de un coche en Priego

Los cuerpos sin vida de dos varones en un vehículo dentro de un garaje en la localidad de Priego de Córdoba. Esto es lo que se encontró ayer la Guardia Civil tras recibir la llamada de una persona que denunciaba el hallazgo de ambos cadáveres con signos de violencia en un parking privado. Se trata de un caso que se encuentra bajo secreto de sumario y que comenzó pasado el mediodía de ayer cuando se produjo la citada llamada alertando de la macabra escena.

En concreto, los cuerpos aparecieron en el interior de un coche estacionado en el garaje de la calle Gabriel Celaya, en el barrio de la Inmaculada, en la zona centro de Priego de Córdoba. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Todas las fuentes consultadas por el Día confirmaron que los cadáveres presentaban heridas compatibles con arma blanca y que los cuerpos se encontraban en la parte posterior del vehículo, del que hasta fecha se desconoce si es propiedad de una de las víctimas.

Todo apunta a que los cuerpos pertenecen a un vecino de Lucena y a otro de Priego

Los cuerpos corresponden según fuentes cercanas al caso a dos varones, uno vecino de Priego de Córdoba, de 43 años, y otro de Lucena, de 24 años y añadieron que la familia de ambos habían denunciado su desaparición la semana pasada. Sin embargo, desde la Subdelegación del Gobierno informaron a última hora de la noche que la identidad de las víctimas no se podía confirmar hasta que no se practique hoy la autopsia. Se trata de una decisión, según las mismas fuentes, que ha decretado la juez instructora del caso. Un extremo que también confirmaron desde la Guardia Civil, cuerpo desde el que reconocieron que no podían determinar la identidad de las víctimas hasta que no concluyan los citados trabajos. No obstante, todo apunta a que los cuerpos pertenecen a los dos hombres desaparecidos unos días antes.

Así las cosas, tras llevar a cabo su trabajo en el citado garaje, a media tarde de ayer la jueza ordenó el levantamiento de los cadáveres, que fueron trasladados hasta el Instituto de Medicina Legal de la capital cordobesa, donde hoy se realizarán los trabajos de la autopsia de ambos cuerpos que determinarán las causas y el momento en el que se produjo el fallecimiento de ambos hombres, así como su identidad.

Todas las opciones e hipótesis están abiertas hasta el momento. Así, quedan muchos interrogantes aún por responder. Entre ellos, quién fue la persona que descubrió los cuerpos y comunicó los hechos a la Policía Local de Priego de Córdoba. Otra de las preguntas sin respuesta hasta la fecha es de quién es la propiedad del vehículo, si de la persona que descubrió los cadáveres o de un tercero.

A esta cuestión se suma otra, como que al cierre de esta edición seguí sin confirmarse por parte de la Guardia Civil si las familias de ambos fallecidos habían interpuesto una denuncia por la desaparición.

Ante este hecho, el alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol (PSOE), expresó su pesar por este suceso, que definió como un hecho "triste y lamentable", y abogó por dejar trabajar a la autoridad judicial que ya ha abierto una investigación por este episodio, y a la Guardia Civil. Reconoció que el municipio de Priego de Córdoba "no está acostumbrado a este tipo de hechos", y, en vez de eso, es un pueblo que "suena" por otras cuestiones como su monumentalidad o su aceite de oliva, pero "nunca" por este tipo de sucesos. En esa línea, expresó su deseo de que se pueda esclarecer pronto.