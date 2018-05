Amo comparecerá hoy ante el Pleno por el presunto amaño de las oposiciones a bombero

La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, Dolores Amo, comparecerá hoy ante el Pleno para explicar el presunto amaño de las oposiciones a bombero, un asunto por el que está siendo investigada por la Justicia. El portavoz del PP, Andrés Lorite, ya avanzó la semana pasada que las 21 cuestiones se dividirán en tres bloques.

Su grupo quiere saber, en primer lugar, las causas por las que la institución ha decidido no personarse en las actuaciones que se siguen por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y revelación de secretos. El segundo versa sobre la distribución competencial entre el presidente del Consorcio y de la Diputación, Antonio Ruiz, y la vicepresidenta del órgano. El tercer bloque de preguntas, por último, se refiere a cuestiones relacionadas con el desarrollo del proceso selectivo para la provisión de las 54 plazas de bomberos-conductores, y más concretamente sobre si la diputada conocía lo que estaba pasando o si sabía que hubiera algún tipo de amaño, y si se garantizaron en todo momento los principios de igualdad, mérito y capacidad.

No será una sesión tranquila, pues los propios sindicatos con representación en el Consorcio han convocado a los bomberos a asistir "ante la falta de negociación y por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa general de negociación". Los funcionarios pretenden la promoción al subgrupo C1 del personal operativo del servicio, una medida a la que, según ellos, el equipo de gobierno se comprometió pero que no se ha materializado. La propia Amo ya recordó hace unas semanas que "la reclasificación del total de la plantilla no sería posible, dado que, para tener carácter formal, tendría que ser aprobada por norma con rango de ley".