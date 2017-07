La AUGC critica las sanciones a guardias de la escala básica y la "impunidad" con altos mandos

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) criticó ayer que, según datos facilitados por la Dirección General y correspondientes al decenio de 2007 a 2016, el 93,6% de los agentes expedientados pertenecen a la escala básica de cabos y guardias, mientras que sólo el 5,8% pertenecen a la escala de suboficiales, y apenas un 0,6% son oficiales. Así, añadió la asociación, de 155 expedientados durante ese periodo de tiempo, 145 son guardias o cabos, nueve suboficiales y sólo uno es oficial.

Para la AUGC, "queda patente que el rigor disciplinario no afecta por igual a todos los componentes de la Guardia Civil en esta provincia" ya que, apostilló, "cuanto menor sea su graduación mayor es la posibilidad de ser expedientados y sancionados". La asociación aseguró que a los trabajadores de las escalas más bajas se les instruyen expedientes "con carácter inmediato", mientras que cuando un guardia informa de la posible infracción de un mando, "rara vez o nunca se incoa expediente, limitándose a contestarle que no se observa infracción, sin dar más explicaciones y sin hacer averiguaciones al respecto".

Casi la mitad de los expedientes impuestos se deben a causas o faltas leves

Atendiendo a la tipología de los expedientes, en faltas leves el 95% corresponden a guardias y cabos, y el 5% restante a suboficiales; las infracciones graves se reparten con un 91% para escalas básicas, 8% a suboficiales y 1% a oficiales y el 100% de los expedientes por falta muy grave se han incoado a guardias y cabos. La AUGC recordó que la última tipología es la que conlleva las sanciones más duras, como la suspensión de empleo hasta seis años e incluso la expulsión de la Guardia Civil.

En cómputo global, el 49% de los expedientados lo han sido por falta leve, el 40% por falta grave y el 11% muy grave. Por años no ha habido una tónica general ni una línea ascendente o descendente continuada, según detalló la AUGC, con una media de 15 expedientados por año, fluctuando entre los siete de 2008 y los 28 de 2014.

Para la asociación, el dato más preocupante es que "mientras los expedientes por falta leve han ido descendiendo en los últimos años hasta llegar incluso a que en 2016 no hubo ninguno, no ha ocurrido lo mismo con los expedientes graves o muy graves". La AUGC advirtió además de que la situación no mejora porque en lo que va de año ya son ocho los expedientados, dos por falta leve y seis por grave, uno de ellos impuesto al secretario de relaciones institucionales de AUGC, Francisco Cruz. La asociación recomendó que la mayoría de situaciones conflictivas "se solucionen por métodos menos traumáticos, dejando la vía disciplinaria como último recurso".