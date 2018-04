"En 'No hago rap' quería mostrar el antónimo de todo lo que dicen los raperos"

Rayden es un rapero fuera de lo común. Incluso parece que quisiera desmarcarse de la etiqueta manida que cuelga de los MC (maestros de ceremonias), chándal y medallas fuera de fecha de olimpiadas aparte. Moviéndose en la línea musical del pop y el rock, este rapero madrileño acumula seguidores por todo el territorio. Después de todo un año girando con Antónimo el poeta con la voz suave y el mensaje contundente llega a la Sala Hangar. Rayden, el MC sin gorra, ojillos de buena persona y discurso tierno lleva más de una década haciendo oír fuerte su pseudónimo. En 2006, su ingenio elegante le valió hacer con el título de campeón mundial de la Red Bull Batalla de los Gallos. Después de, ese mismo año, ganar la final nacional española que fue la que le permitió asistir al campeonato mundial.

-¿Cree que abandera un nuevo rap, más melódico y blandito?

-Posiblemente este sea el disco más contundente que he hecho quitando el tema de mi hijo, así que no sé. Lo que sí puedo decir es que no abandero ni pretendo abanderar nada, sólo hago lo que me llena.

-Antónimo es desde la carátula un disco que va de polos opuestos.

-El colectivo artístico de Boa mistura y yo teníamos claro que queríamos que esa lucha eterna de extremos buscando un punto medio quedase patente en la portada. Que una persona extranjera viese la portada y supiese o se hiciese una idea de que podía ir el disco.

-Con la canción No hago rap se reivindica como rapero. ¿Cree que le hace falta?

-Quería hacer el antónimo de la típica canción introductoria de la mayoría de raperos diciendo todo lo que son, todo lo que tienen, todo lo que hacen, etc... Me parecía muy interesante empezar este trabajo con una negación.

-¿Cuál sería el antónimo de Rayden?

-Álvaro Ojeda.

-¿Se pone algún límite de estilo a la hora de crear?

-Creo que sería un error autolimitarme o etiquetarme. Para eso ya están los medios de comunicación.

-Su estilo juega en este disco, entre otras cosas, con el pop-rock. ¿Le ha pasado factura con el ala ortodoxa del rap?

-¿Ves? (Risas) Justo a esto me refería en la respuesta anterior. Mi estilo no juega con el pop-rock, como mucho con el rock psicodélico en las hechuras pero rapeado más que otra cosa.

-¿Qué antónimos encontrará el público en el disco?

-Están descritos en Alirón, el primer tema del disco.

-¿Le molesta que le consideren el niño bueno del rap?

-Pocas cosas me molestan ya en la vida en relación a la crítica, la verdad. En la vida personal es una putada porque si tienes cara de niño bueno y encima intentas obrar de forma íntegra vas a parecer un mea colonias o algo forzado.

-¿Qué sensaciones tienes con el trap? A veces se confunde con el rap y desde luego está llevándose mucho de su público.

-No tengo sensaciones ni para bien ni para mal. No tengo una opinión formada. Siento haber estropeado el titular... (risas).