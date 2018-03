"No pierdo la sensación de que cada canción tiene vida propia"

Lleva en Córdoba desde octubre de 2008 y el próximo 24 de marzo presenta su primer LP en solitario, Multitudes. Nacido en 1986 en Royal Oak (Michigan, Estados Unidos), Scott McLain dará a conocer sus temas en un concierto en el Góngora Gran Café. Las entradas cuestan cinco euros.

-Nacido en Estados Unidos, ¿cuándo llegó a Córdoba?

-En 2007 estudié seis meses en Sevilla y fue mi primera estancia en España. Me fue imposible marcharme sin desear volver. Entonces terminé la carrera en 2008, solicité un puesto en el programa de Auxiliares de Conversación en Andalucía y mi primer destino fue Córdoba. Poco después de llegar, conocí a unas personas muy especiales y forjé amistades que no quería perder. Además, fue aquí donde empecé a tocar música en directo, primero con mi amigo Bosco Gámiz en The Soul Merchants y después con la macrobanda cordobesa por excelencia, D.Donnier and his Bones.

-¿Qué le ha llevado a lanzar su primer LP en solitario y presentarlo en directo?

-En diciembre de 2017 terminé de grabar y lanzar Multitudes y necesitaba organizar un concierto en las mejores condiciones posibles para presentarlo. En noviembre de 2016 toqué mi primer concierto en solitario con banda en Góngora Café y la experiencia fue inolvidable, y el trato profesional y personal de parte de la sala impecable, con lo cual me hacía mucha ilusión volver a tocar allí. También quería celebrar mi décimo aniversario en España y aprovechar la ocasión para invitar a otros músicos a colaborar conmigo en el escenario.

-¿Puede avanzar algo del concierto?

-Voy a tocar la mayoría de las canciones con una banda y también voy a interpretar solo un par de canciones en acústico. Tengo una banda que me encanta, repleta de excelentes músicos y excelentes personas.

-¿Cuánto tiempo ha tardado en publicar este primer trabajo discográfico?

-Grabé el disco con mi amigo y coproductor, Nacho Papote Pérez. Cuatro de las canciones ya las teníamos grabadas de mi primer EP, Midwestern Boy, y las remezclamos, cambiando algunos arreglos y sonidos. La grabación de los seis temas restantes empezó en junio de 2017. Nacho y yo grabamos unas guías y maquetas para cada canción para que los dos pudiésemos darle vueltas con nuevas ideas y aportaciones a lo largo del verano. En octubre, noviembre y diciembre terminamos la fase de grabación y masterización y antes de Año Nuevo ya estaba publicado el disco.

-¿Ha sido costosa la producción de este EP?

-En enero de 2017 empecé a trabajar con una empresa inglesa de promoción. Ellos me aconsejaron que iniciase una campaña de crowdfunding para conseguir financiación para la grabación del disco, así como una mini gira veraniega para que se me diera a conocer como artista en solitario. No pensé que fuésemos a conseguir la meta que planteamos al principio, pero al final la superamos gracias a más de 60 donantes. Es increíble ver cómo la gente realmente cree en ti y apuesta por tu proyecto, me sigue conmoviendo a día de hoy.

-A su juicio, ¿cuál es el panorama musical cordobés?

-Conozco más bien el panorama pop, rock e indie de esta ciudad, pero hay muchos grupos muy buenos y no me sorprendería en absoluto que uno de ellos llegase a la fama nacional o internacional. A mi juicio un grupo local que promete mucho son los Sun Orphans, ojo a estos chicos.

-¿Y quiénes son sus referentes en la música española?

-El principal para mí es sin duda Xoel López, anteriormente conocido como Deluxe. Lo descubrí en Sevilla en 2007 y me fascinaron sus canciones. De hecho, toqué una canción suya, Reconstrucción, en mi graduación universitaria. Su último trabajo discográfico de él, Sueños y Pan, fue un disco estupendo.

-¿Cómo define su música?

-La música que compongo e interpreto tiene como anclas estilísticas géneros variados, como el rock, blues, folk y country. Es la música con la que me crié y de la que he estado enamorado toda mi vida, por lo que me sale de forma natural componer y cantar dentro de este marco musical. En cuanto a mi forma de componer, depende de cada canción. Hay canciones enteras que brotan de repente, casi de forma inevitable. Mientras que a otras hay que dejarlas coger algo de polvo antes de que alcancen su forma definitiva. De una u otra forma, nunca pierdo la sensación de que cada una de ellas tiene vida propia.

-¿Qué temas tratan sus canciones en Multitudes?

-Mi tema predilecto es el tema universal: el amor. Recuerdo que cuando era pequeño le pregunté a mi padre el motivo por el cual casi todas las canciones de los Beatles hablaban del amor, y me respondió que "bueno, es el tema universal, y supongo que es más fácil y natural escribir sobre eso que sobre cualquier otro tema." Creo que tenía razón. Algunas de mis canciones hablan de inquietudes vitales y filosóficas, sueños, rabia, humor, inseguridades y un largo etcétera. Pero diría que la idea que unifica este LP es el amor.

-Gran parte de sus canciones son en inglés, ¿se atrevería a componer en español?

-Hay dos canciones que están compuestos en castellano, Princesa de las multitudes y El viento del más allá. El inglés es mi lengua materna así que normalmente me sale más natural componer en ese idioma. No obstante, creo que hay canciones que por varios motivos suenan mejor en castellano y creo que ha sido el caso con estos dos temas del disco. No me lo esperaba, pero mucha gente me ha dicho que las dos canciones en español son las que más les gustan.

-¿Cuáles son sus aspiraciones como músico?

-Tengo un trabajo que me encanta: soy el jefe de estudios del departamento de idiomas de Instituto Alcántara, donde enseño inglés y coordino a los profesores. Diría que un sueño hecho realidad para mí sería que mi música gustase tanto que me diese la oportunidad de tocar en un par de festivales al año, donde la gente me conociese y les gustase de verdad mi música, y que esto fuese compatible con mi vida laboral y familiar.