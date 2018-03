La banda de heavy Walhalla vuelve al escenario con un disco recopilatorio

Tres décadas han pasado desde que la mítica banda de heavy cordobesa Walhalla, una de las pioneras del género en la ciudad junto a Ago, se subió por última vez a los escenarios. Y mucho han cambiado desde entonces la industria discográfica, los estilos o la manera de relacionarse por el público. Por eso es todo un acontecimiento para el rock cordobés que el grupo vuelva a los escenarios: la cita es mañana sábado, a partir de las 21:00, en la sala Recycle. El motivo no es otro que la presentación del CD En tiempos de Crom, un compacto que recopila 14 canciones desempolvadas de casetes de la época, con demos y directos, gracias a la apuesta que han hecho Gadir Records, Metal Crusaders y Héroes de Culto por editar material de la época.

Para el vocalista, José Luis Juárez, que sigue en el negocio musical al frente de bandas como Trilogy 666 o la tribute band en clave humorística Heavy 80, fue una auténtica sorpresa que un fan de Walhalla contactara a través de Facebook para interesarse por su trabajo, pues la banda se disolvió sin editar ningún material. "Quería recuperar canciones de la época de grupos que nunca llegaron a publicar. Primero, hace cuatro años, incluyó una canción en el recopilatorio Condenados al olvido. Y ahora se ha editado el CD", explica. Para presentar el álbum, Walhalla volverá a subirse al escenario tal y como lo hacían en los 80: Antonio Jiménez a la batería, Juan Carlos Pastrana y Francisco Vera a las guitarras y Luis Escoz al bajo. "Será un momento anecdótico, la única vez que vamos a tocar estas canciones", advierte Juárez a los nostálgicos de aquella época.

El libreto, con ilustración de José Antonio Vives a la manera de los cánones del género, incluye un recorrido por la historia de la banda. Corría 1985 cuando este grupo de amigos de entre 14 y 16 años decidían montar su propio grupo, al comienzo bajo el nombre de Satán. Rápidamente pasaron a llamarse Crom, por ser unos apasionados del heavy metal pero también de los cómics de Conan el Bárbaro. Empezaron a actuar por toda la ciudad, en institutos -Ahlzair, López Neyra, Averroes, Séneca...- y en clubs como el Albaida de la Caja Provincial de Ahorros, en la sede de partidos políticos e incluso en el centro penitenciario. Se presentaron al I Concurso de Rock Las Agujas, en Villafranca, y actuaron en Porcuna (Jaén), lo que para unos chicos tan jóvenes era poco menos que una proeza.

Cogieron tablas y empezaron a contar con una buena legión de seguidores, pues además de emular a sus bandas favoritas con versiones de UFO o Judas Priest, componían sus propios temas. De aquella época consta una maqueta grabada en marzo de 1986, con temas como Rey de reyes, Vivir o morir, El ocaso de los dioses y Luzbel, que les sirvió para participar en la III Muestra Pop-Rockera de Córdoba. La explosión de una banda vallisoletana homónima llevó a los cordobeses a renombrarse como Walhalla. Esto coincidió con el cambio en el puesto de batería, del que se hizo cargo Antonio Jiménez El Chino, entonces estudiante de percusión en el conservatorio.

En 1987, grabaron una nueva maqueta, esta vez en el estudio profesional Ruido Azul, propiedad de Paco Records. En esta ocasión, el grupo cambió sus letras al inglés, algo poco usual en aquellos años en Córdoba. De aquella hornada son War of Steel, They've Been Born to Fight, Brake Metal y El cielo puede esperar, una "balada" que José Luis Juárez compuso en honor a un amigo fallecido, Luis Elvira, y que 20 años después recuperó con Trilogy 666.

Fue el momento del salto de Walhalla y su aparición en diferentes fanzines de todo el país e incluso en revistas especializadas. En esta nueva etapa, endurecieron su sonido con influencias del speed o incluso del trash metal, al tiempo que dinamizaron sus nuevas composiciones, con títulos como Soul in the Jungle o Speed to Hell. Todavía con el consentimiento de sus padres, empezaron a moverse fuera de la provincia con el Citroën C-15 del Chino. Uno de sus mayores logros fue alcanzar en 1988 la fase final del I Concurso Nacional de Rock de Talavera de la Reina (Toledo), donde quedaron en cuarta posición. Aquel mismo año se clasificaron para el concurso Los Jóvenes y la Música, organizado por la Junta de Andalucía y en el que quedaron en segunda posición. Fue, sin embargo, el final de esta aventura y su último concierto, desalentados por los estudios, los trabajos, la mili y la familia. El sábado hay una cita para recuperar aquellos tiempos y revivir la nostalgia por unas horas.