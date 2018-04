Ricardo Lezón presenta en Hangar su primer álbum propio, 'Esperanza'

Ricardo Lezón, guitarrista, cantante y compositor de McEnroe, llega esta noche a la Sala Hangar para presentar su primer disco en solitario, Esperanza. Las nueve canciones de este trabajo mantienen el tipo y la línea características en las composiciones de Lezón (una suerte de rock de autor con evidente carga lírica), aunque también dejan entrever una nueva sonoridad, por momentos, exuberante. "Creo que sí -señala-. Es un disco en el que están todas las cosas que he aprendido, las buenas y quizás también alguna mala. Es un poco el resumen de lo que he ido absorbiendo. Y también está el tema de tomar tú las decisiones. Quizás el hecho de no tener que adaptar algunas de las canciones al sonido de una banda me ha hecho cantar más libre, sin estar sujeto a la idea de grupo".