Restauran el órgano que inspiró a Bécquer al descubrir su antigüedad

La Fundación Alqvimia Musicae inició ayer el proyecto para restaurar el órgano del convento de Santa Inés de Sevilla, que inspiró a Gustavo Adolfo Bécquer su leyenda Maese Pérez el organista, tras descubrir casualmente que su origen puede estar en el siglo XVIII y necesitar una restauración urgente.

Así lo explicó el músico Abraham Martínez, fundador de la fundación, que el pasado diciembre tuvo contacto con este órgano durante la recreación de la citada leyenda en el mismo convento, y comprobó que tiene "numerosas similitudes de construcción, diseño y caligrafía con el de la parroquia de Alcalá del Río (Sevilla) que ya restauró en 2011".

Éste, según explicó, "se recuperó de la más absoluta ruina, y es obra según documentó durante el proceso de restauración de Francisco Pérez de Valladolid (1757)", lo que se calcula que ahora coincide con el órgano de Santa Inés.

Se trata de "un instrumento que algunos databan de finales del siglo XVII o muy principios del siglo XVIII, con una caja decorada con preciosos dibujos y estofada en oro y plata, del cual no se conocía el organero que lo construyó", señaló, para concretar que "tuvo una importante reforma según la moda de la época en 1903, la cual no estuvo nada acertada, pues implicó la sustitución del teclado original, la destrucción del lateral izquierdo de la caja para colocarle una ampliación de mecanismos y tubería no original". La restauración se va a hacer gracias a un convenio con el priorato del monasterio.