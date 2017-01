El PP considera un grave error que el Ayuntamiento publique la revista '17'

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, consideró ayer que el Ayuntamiento ha cometido un grave error con la publicación de la revista 17, que contiene artículos con los que el colectivo cofrade se ha sentido dañado. "No se pueden utilizar fondos públicos en una revista en la que se está atacando y faltando al respeto a muchos de los que la han pagado, porque si se publicase en un blog personal no diríamos nada, pero se hace con dinero público y no con una subvención, sino que está editada por el Ayuntamiento", sentenció el portavoz popular. "Nos sorprende encontrarnos con este tipo de publicaciones financiadas con dinero público", añadió Bellido, quien anunció que pedirá explicaciones "porque no se puede usar el dinero de todos los cordobeses para generar enfrentamientos, porque el Ayuntamiento tiene que sumar y aquí es donde se ve si se gobierna para todos, porque gobernar para todos es todo lo contrario a esto". E insistió en que "la clave de este asunto está", a su juicio, en el uso del dinero público para publicar determinados contenidos, "porque todas las opiniones son respetables, pero el problema está en que se confronta cultura con religión". Bellido defendió que la Semana Santa y las cofradías "hacen una tremenda aportación pública a la cultura, al patrimonio y a la economía de la ciudad".

Mientras, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, defendió que "no creo que la revista tenga que ver nada con el tema de cofradías; no he visto ninguna agresión".