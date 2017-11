Michael Nyman repasa en el Gran Teatro con una antología la historia de su banda

Después de 25 años, el aclamado compositor y pianista Michael Nyman regresa al escenario del Gran Teatro esta noche (20:30) para celebrar las cuatro décadas de existencia de su banda con un concierto especial de aniversario. Con este motivo repasará, en orden cronológico, sus trabajos para la Michael Nyman Band, creaciones que incluyen bandas sonoras, música vocal y piezas de estreno. Una antología musical que servirá para confirmar que se mantiene entre los iconos musicales más fascinantes de la actualidad.

El origen de la banda se remonta a octubre de 1976, cuando un inusual grupo de músicos tocó la partitura de Nyman para una producción de Carlo Goldoni titulada Il Campiello en la inauguración del Teatro Olivier. En su nacimiento, el conjunto estaba compuesto por instrumentos antiguos como la chirimía, junto a instrumentos modernos como el saxofón, consiguiendo así la fuerza en el sonido que se pretendía y que, con el tiempo, evolucionó hacia un cuarteto de cuerda amplificado y diversos instrumentos de viento, dirigidos todos ellos desde el piano. La banda se ha convertido desde entonces en el "modelo de trabajo" del creador e intérprete británico, ya se trate de conciertos, ópera o música para cine, teatro o ballet. El grupo, que en un principio se denominó Campiello Band, está formado por instrumentistas de alto nivel y sólido prestigio, por lo que hay quien afirma que la Michael Nyman Band es en realidad una orquesta de solistas.

Su popularidad se disparó tras componer la música de la película 'El piano'

La formación, encabezada por Michael Nyman (piano), incluye a Gaby Lester (violín), Charles Mutter (violín segundo), Kate Muster (viola), Tony Hinnigan (violonchelo), David Roach (saxofones), Simon Haram (saxofones), Andy Findon (saxofón barítono y flauta), Toby Coles (trompeta), Paul Gardham (corno francés), Nigel Barr (trombón bajo) y Martin Elliott (bajo).

Considerado uno de los compositores británicos más innovadores y reconocidos, su producción abarca óperas, cuartetos de cuerda, bandas sonoras y conciertos orquestales. Como autor, Nyman, que realizó sus estudios musicales en el King's College de Londres, muestra una peculiar personalidad, fruto de sus heterogéneas experiencias: música electrónica, contemporánea, neoclásica, rock... Pionero en la aplicación del término "minimalismo" a la música y mucho más que un mero compositor es, además, intérprete, director, pianista, escritor, musicólogo, crítico musical, fotógrafo y cineasta. Calificado como un "hombre del Renacimiento", su inquietud creativa y su polivalencia artística lo han convertido en uno de los referentes culturales más fascinantes e influyentes de la actualidad.

Su popularidad se disparó después de componer la banda sonora de la galardonada película de Jane Campion El piano, una de las más vendidas de la historia. Ha creado música para muchas otras cintas, la gran mayoría de ellas obras de autores independientes europeos, como es el caso de su extensa colaboración con el director Peter Greenaway. En sus escasas incursiones en la composición de bandas sonoras de Hollywood se encuentran, entre otras, las de Gattaca, Ravenous y The End of the Affair.

En los últimos años, Michael Nyman ha escrito quince sinfonías que han sido grabadas por las más prestigiosas orquestas del mundo (Royal Philharmonic Orchestra, London Symphony, New World Symphony Miami, Royal Liverpool Philharmonic...), así como seis conciertos, cuatro cuartetos de cuerda y diversas piezas de música de cámara.

En cuanto a grabaciones, su discografía comprende más de treinta trabajos. En general, en todas sus facetas artísticas se ha caracterizado por ser una figura abierta y colaborativa, con una enorme imaginación y una singular capacidad de sorprender y atraer con sus ideas musicales a propios y extraños, lo cual le ha permitido conectar con una gran audiencia en todo el mundo.

En su última visita a Córdoba, en septiembre de 1992, compartió el escenario del Gran Teatro al frente de su banda con Abdessadak CheKara, cantor oficial del Rey Hassan II y fundador de la primera orquesta andalusí de Tetuán.