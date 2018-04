Lola Herrera sigue hallando "mil recovecos" en Carmen Sotillo después de 39 años

El encuentro de Lola Herrera con Carmen Sotillo siempre es gratificante. Hace 39 años que la actriz se metió en la piel de la protagonista de Cinco horas con Mario, el monólogo dirigido por la directora cordobesa Josefina Molina que vuelve a ponerse en escena para recorrer todo el país en una gira que durará, como mínimo, hasta 2020. "El personaje no tiene límites, le encuentro mil recovecos" porque "a medida que uno se hace mayor" se mira con "otras ópticas". Para ella, Carmen Sotillo "es una mujer llena de vacíos, de frustración, ha perdido la vida" ya que se casó con Mario porque en aquella época estaba mal visto quedarse soltera. "Y sus padres la ayudaron a equivocarse para el resto de su vida" en esa decisión.

Para la actriz interpretar a este personaje es "un regalo", como aseguró ayer en la rueda de prensa en la que Molina, José Sámano y ella presentaron la obra, que se estrenó por la noche en el Teatro Góngora con lleno absoluto. De hecho, el papel está agotado para las tres funciones programadas.

Herrera confesó que después de representarla en 2004 "no pensaba hacer esta obra nunca más", sin embargo en 2016, con motivo del 50 aniversario del libro de Delibes, estuvo en cartel ocho semanas en Madrid. "Me animé a hacerla aunque tenía muchos miedos", aseguró la intérprete, y apuntó que le apetecía "mucho ver qué le podía dar (al personaje de Carmen Sotillo) y qué podíamos intercambiar en esa distancia del tiempo". Después de esas funciones hubo "un interés amplio" de empresarios y se animó a hacer una gira. "El pudor que tenía era hacer de Carmen Sotillo cuando me doblaba la edad pero he descubierto que ella simplemente es una mujer. Lo importante es que esta obra es la historia de una mujer dirigida por otra mujer", señaló. "Es tan gratificante pasearse por ese texto...", apostilló la protagonista.

Herrera destacó que para las mujeres ha sido muy difícil "salir, asomar la cabeza" y "esta Carmen ayuda a reflexionar". A sus 82 años se siente "fuerte y con buena salud" y guarda todas sus energías para el trabajo. De hecho, aseguró que acaba cada función con más fuerza de la que empieza.

Por su parte, Josefina Molina, apuntó que "a medida que pasa el tiempo vemos que el texto es como un manantial" y cada gira se afronta "siempre pensando que el espectador más joven debe saber cómo eran las mujeres de nuestras generación".

Por último, el productor José Sámano, que junto a Molina hizo la adaptación teatral del texto de Delibes, expresó que "estamos ante un hecho insólito y es que esta obra va a cumplir 40 años" y "no es normal que sean la misma actriz, la misma directora y el mismo productor" los que la pongan en escena.