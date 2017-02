La Fundación Botí muestra en ARCO el arte contemporáneo de la provincia

Córdoba llega a ARCO 2017 de la mano de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, que presentará en el Pabellón 7 de la feria obras de tres artistas, Javier Flores, Hisae Yanase y Jacinto Lara, y los proyectos que forman parte del programa Periféricos: Aptitudes (La Rambla), Art Sur (La Victoria), DMencia (Doña Mencía), Encuentro de Poesía Visual (Peñarroya-Pueblonuevo), El Vuelo de Hypnos (Almedinilla), Scarpia (El Carpio), Sensxperiment (Lucena) y Z (Montalbán).

La delegada de Cultura de la institución provincial y presidenta de la fundación, Marisa Ruz, destacó que esta propuesta "combina la apuesta por la convocatoria pública de la Delegación de Cultura y la Fundación Botí y la implantación de las artes plásticas en la provincia de Córdoba a través de proyectos ligados al programa Periféricos". Una "importante oportunidad" para demostrar que hay administraciones públicas que están haciendo una apuesta clara por la cultura.

Noelia Centeno, Miguel Ángel Moreno y Beatriz Sánchez realizarán intervenciones artísticas

"Este fenómeno artístico está vinculado a nosotros, a nuestra identidad, de ahí que sea uno de los ejes de nuestra presencia en ARCO de la mano de grandes maestros y artistas cuyas trayectorias son ejemplo de éxito artístico y personal", añadió Ruz.

El calendario de actividades de la Fundación Rafael Botí incluye, el jueves 23 a las 18:00, un encuentro con Javier Flores. Al día siguiente a las 11:00 se producirá la inauguración del estand del organismo, y las 18:00 un encuentro con Jacinto Lara. El sábado 25 a las 12:00 se desarrollará la presentación del programa Periféricos, con un vídeo elaborado por Juan López, comisario de varias citas incluidas en este ciclo. Para el domingo 26 está fijada la presentación de la iniciativa Apoyo a la creación, con la presencia de los artistas Noelia Centeno, Beatriz Sánchez y Miguel Ángel Moreno Carretero, que desarrollarán intervenciones a lo largo de la jornada. A ARCO asistirán además alcaldes de los municipios en los que se celebran los acontecimientos vinculados al arte contemporáneo impulsados por la fundación.

Los tres artistas seleccionados destacaron el "diálogo" que se ha producido entre ellos a la hora de seleccionar las piezas que forman parte del programa. Flores exhibe tres performances en vídeo, una de las cuales supone "una crítica al papel de los artistas en el mundo contemporáneo". Yanase recuerda al escritor Haruki Murakami a través de su novela 1Q84 y Lara rinde homenaje a Equipo 57, que transmitió la lección de que es posible "un arte como trabajo colectivo" que se olvide de la individualidad. Lara apuesta también por el despojamiento y las enseñanzas de don Quijote en las piezas que lleva a la feria madrileña.

ARCO 2017, que arranca el próximo miércoles, tiene como país invitado a Argentina, que desplegará todo su actual potencial artístico, un arte "irreverente, diverso, fronterizo que mira al cuerpo y a la sexualidad", según el ministro de Cultura de este país, Pablo Avelluto.

"No se trata de un desembarco argentino, que es una palabra que no me gusta, porque no somos invasores. Queremos ser anfitriones y que los madrileños se sientan como en casa, como los argentinos profundizando en la relación desde la cultura", subrayó Avelluto la semana pasada.

Una feria que se desarrollará del 22 al 26 de febrero con cuatro millones y medio de presupuesto y que prevé recibir a 100.000 visitantes, según sus responsables, que cifran en 100 millones de euros el beneficio económico de la muestra.