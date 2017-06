El Festival de Priego se abre a "nuevos públicos" en su 70ª edición

Priego contará con un Festival Internacional de Música, Teatro y Danza "muy digno y a la altura de lo que nuestro pueblo se merece". Así lo explicó el alcalde de Priego, José Manuel Mármol durante la presentación oficial de la 70º edición de estos festivales, que si bien mantienen algunos de los espectáculos programados por el anterior equipo de gobierno, la mayoría de los eventos han sido contratados por el gobierno local actual. Así, Mármol destacó que el festival "este año se abre a nuevos públicos que antes no se habían tenido en cuenta". Del mismo modo, llegará a nuevos barrios, y también a las aldeas, por lo que el municipio contará con un festival "completo, para todos los gustos, y con artistas de talla internacional como La Fura dels Baus". Como novedad, este año, y cumpliendo un compromiso del equipo de gobierno, no va a haber entradas de protocolo. "Habrá numerosas actividades gratuitas, para que el acceso a la cultura no sea una barrera". Una medida que, según el alcalde, pone de manifiesto "cómo entiende la cultura el equipo de gobierno, que no sea elitista y que llegue a todos los rincones de Priego y aldeas".

Por su parte, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Priego, Sandra Bermúdez, destacó que estos son unos festivales "diferentes, para todos los públicos", en los que también participa la creación local, que, según sus palabras, debe integrarse a lo largo de los próximos años.

Bermúdez explicó que este año el festival se acercará a las aldeas, en concreto a Zamoranos, el 2 de agosto, con la actuación del Cuarteto de Viento Quatrenette, y por supuesto llegará hasta los barrios de la localidad. En esta ocasión, serán la barriada Ángel Carrillo, la Puerta Graná y las Caracolas los barrios que disfruten del espectáculo para niños Surfer Clown.

La concejal recalcó que se trata de una "programación variada, que utilizará los entornos únicos que tenemos, como el Recreo de Castilla, la Fuente del Rey o las Carnicerías Reales, sin olvidar el Teatro Victoria". Según Bermúdez, uno de los objetivos es "conseguir un flujo de visitantes hacia Priego teniendo conciencia de la potencialidad económica que el turismo cultural plantea, por lo que la propuesta de esta nueva edición cobra nuevos matices". Según sus palabras, "es fundamental que la oferta cultural incluya un gran festival que consiga la máxima calidad y variedad en su programación".

En cuanto a la programación del festival, comenzará el 28 de julio y finalizará el 13 de agosto. Según Bermúdez, este evento dará comienzo de una forma muy especial con motivo de este 70º aniversario. Por este motivo, se rendirá un homenaje al nacimiento de las musas, a través de una performance y un pasacalles inaugural, que tendrá como título Arte, el nacimiento de las musas. Comenzará en la Fuente del Rey, hasta el Recreo de Castilla, donde se inaugurará el festival. Además, las Carnicerías Reales acogerán la inauguración de una muestra fotográfica bajo el título 70 años de festivales en Priego.

Los actos continuarán el 29 de julio con el concierto de El Provencio (Cuenca) Música sinfónica para banda y de la Banda de Música de Priego. El domingo 30 de julio tendrá lugar un homenaje a Miguel Hernández por Luis del Olmo, con Antonio López al piano y el barítono Luis Santana.

El Festival Jazzandaluz, que se celebrará el 3 al 5 de agosto, también se incluye dentro de la programación del festival internacional, que contempla la representación de la comedia El intercambio, con Gabino Diego y Teté Delgado, para el 8 de agosto.

La presentación del nuevo disco de Dorantes el miércoles 9 de agosto será otro de los platos fuertes de esta edición, junto con la actuación de La Fura dels Baus, el viernes 11 de agosto en el Teatro Victoria. Completan la programación el circo en la calle con La dama de trapos, el 10 de agosto; la zarzuela El barbero de Sevilla, el 12 de agosto; y el Ballet Flamenco de Andalucía, el 13 de agosto.