El Festival de la Guitarra cita a Bryan Ferry, Pat Metheny y Vicente Amigo

El Festival de la Guitarra de nuevo será un escaparate de estilos musicales en el que tendrán cabida el flamenco, el jazz, el rock en varios de sus subgéneros, la música de raíz, la clásica o la canción de autor. Todo esto en torno al instrumento de las seis cuerdas y con nombres como Bryan Ferry, Pat Metheny, Mike Stern, Serrat, Vicente Amigo, Miguel Poveda, Jorge Drexler, Manuel Barrueco, João Bosco o María Pagés. Ellos serán algunos de los protagonistas del cartel de la 38 edición de esta cita que presentaron ayer la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio; el teniente de alcalde de Cultura, David Luque; y el director de la cita, Ramón López.

El festival, que se celebrará del 4 al 14 de julio, tendrá este año como sedes el Teatro Góngora y la Axerquía al estar el Gran Teatro en obras, a los que se añade la Plaza de Toros para el concierto ya anunciado que ofrecerá Kiss el día 12, y otros espacios de la ciudad con la gira que hará la Joven Orquesta de Guitarras de Córdoba Guitarodia por los barrios.

Las actuaciones en la Axerquía las abrirán el día 4 Los Secretos junto a la Orquesta de Córdoba con Los Secretos Sinfónico, mientras que el día 5 volverá al festival el guitarrista de jazz Pat Metheny con su show An evening with Pat Metheny. En esta gira se presenta en formato de cuarteto junto a Antonio Sánchez, su batería habitual desde hace más de una década; el pianista británico Gwilym Simcock y la contrabajista de origen malasio Linda Oh.

El día 6 será el turno de Jorge Drexler, que presentará Salvavidas de hielo; mientras que el sábado 7 Miguel Poveda llegará con Enlorquecidos, con el que rinde tributo a Federico García Lorca. En este disco -con el que celebra sus 30 años en la música- el cantaor catalán ha profundizado en la obra del granadino y ha hecho una selección de sus poemas que ha dado lugar a 12 canciones.

El 9 de julio Mike Stern volverá a la cita con las seis cuerdas acompañado de la Randy Brecker Band, con Dennis Chambers yTom Kennedy; y el martes 10 se subirá al escenario de la Axerquía uno de los platos fuertes de esta edición; el cantante británico Bryan Ferry, vocalista del mítico grupo Roxy Music. Este concierto tendrá como telonera a Nat Simons, cantante, guitarrista y compositora española de música folk-rock que acaba de publicar Lights cuatro años después de haberse dado a conocer con Home On High.

Los veteranos Europe serán otra de las atracciones de este año. El grupo sueco, famoso por The final countdown, llegará al coliseo al aire libre el día 11 con su último disco, Walk the earth, y un repaso a los temas más conocidos de su carrera. Otra de las citas más esperadas será la actuación de Serrat, que traerá el día 13 Mediterráneo, Da Capo, un espectáculo en el que recupera su célebre disco de 1971. El cantautor catalán repasará en este concierto las diez canciones de aquel disco fundamental que incluía joyas como Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, Barquito de papel y el mítico Mediterráneo. Además interpretará otras canciones de su amplio repertorio y alguna sorpresa musical de nuevo cuño.

El programa seguirá el sábado 14 está reservado para el guitarrista cordobés Vicente Amigo y su Memoria de los sentidos, su octavo álbum de estudio, con el que vuelve a las raíces del flamenco y en el que cuenta con colaboraciones como las de Potito, El Pele, Farruquito, Pepe de Pura, Miguel Poveda, Pedro El Granaíno o Arcángel. Cerrará este apartado del programa Kiss con su show en la Plaza de Toros el día 12. Contarán como artista invitado con Mägo de Oz.

El Teatro Góngora acogerá tres líneas programáticas: los conciertos de guitarra clásica, el flamenco y la música de raíz y fusión. Por una parte, aquí se podrá ver a los concertistas asiduos David Russell y Manuel Barrueco, y participarán por primera vez de Berta Rojas y Marcin Dylla.

El apartado de música de raíz y fusión (fado, bossa nova, jazz, indie o músicas africanas) estará representado por Marta Pereira da Costa, el grupo egipcio Lekhfa, la compositora, cantante y guitarrista coboverdiana Sara Tavares, que presenta su disco Fitxadu; y el guitarrista, compositor y cantante brasileño João Bosco, principal exponente de una fusión singular de culturas y estilos musicales materializada a lo largo de su dilatada trayectoria artística.

Por último, el flamenco llegará con la bailaora y coreógrafa María Pagés y su espectáculo Óyeme con los ojos y el guitarrista y compositor Juan Carlos Romero, que estrenará su último proyecto, Al borde del Aria.