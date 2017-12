Exigen un trato más equitativo para la Filmoteca de Andalucía

La plataforma La Filmoteca se Queda, creada para impedir el traslado de la Filmoteca de Andalucía desde su actual sede, en la calle Medina y Corella, al Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A), mostró ayer su satisfacción después de que la Consejería de Cultura "haya paralizado este traslado", a la vez que demandó "un trato más equitativo" para la institución. La plataforma explicó que "durante una reciente entrevista con el delegado en Córdoba de esta Consejería -Francisco Alcalde- se nos ha informado de un proyecto en marcha para obras de mejora de la sede de la Filmoteca de Andalucía, lo que evidencia el propósito político de su permanencia".

"El presupuesto de estas obras no parece acorde con el abandono secular que ha regido la vida de los veinticinco años largos de actividad de la Filmoteca en Medina y Corella", indicó la plataforma. No obstante, reconoció que "aún quedan aspectos pendientes de resolver", pues, "hasta la fecha, el C3A continúa almacenando los depósitos videográficos y la biblioteca de la Filmoteca, elementos fundamentales para el desenvolvimiento diario de parte de las funciones de ésta", tratándose de un material preciso no solo para la actividad convencional de la Filmoteca, "sino también para los cursos específicos de la Facultad de Filosofía y Letras que se desarrollan en sus salas".