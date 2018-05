"Cantar en la Axerquía era una espinita que tenía, una asignatura pendiente"

Pastora Soler (Coria del Río, Sevilla, 1978) llegará mañana al teatro de la Axerquía con La calma, el undécimo disco de su carrera y su regreso después de dos años de parón tras una etapa difícil en la que su cuerpo dijo "basta". Se trata de su álbum más personal, "más yo", y toda una declaración de intenciones de cómo se quiere tomar la vida ahora.

-Lleva ya una veintena de conciertos, ¿cómo lo está viviendo después de su parón?

-Estoy feliz, muy contenta y disfrutándolo mucho, que era mi deseo. Yo quería volver a disfrutar en el escenario y para eso he tenido que tomármelo de una manera diferente, con mucha calma. Ya estaba deseando adentrarme en Andalucía. He pasado por Granada, ahora viene Córdoba y después Cádiz, Sevilla...

-El público también tenía ganas de verla actuando.

-Cada concierto es un reencuentro con esa ciudad a la que voy, con mucha gente a la que hacía años que no veía. Cada concierto está siendo único, especial y muy emotivo. La gente lo disfruta mucho conmigo, me arropan de una forma increíble.

-¿Y qué espera de su reencuentro con Córdoba?

-Es una cita muy especial porque tenía muchas ganas de ir a la Axerquía. En la gira que tuve que suspender estaba entre las fechas, salieron incluso las entradas, pero al final se quedó en el aire. Era una asignatura pendiente, una espinita que me tenía que quitar y para mí, volver a Córdoba, después de tanto tiempo, es un regalo. Ya estuve en el Gran Teatro con Azabache, pero nunca he cantado en la Axerquía, que creo que es un sitio que tiene magia. Además en mayo, que sé que es un mes especial para los cordobeses, va a ser muy bonito.

-La calma, el título de su disco, parece toda una declaración de intenciones.

-La verdad es que el título del álbum lo puse porque yo había encontrado esa calma que nunca había tenido y está siendo mi lema desde entonces. Aunque estoy metida de lleno de nuevo en la profesión no quiero perder esa calma, ese equilibrio entre lo personal y lo profesional y a día de hoy está siendo así. De lunes a viernes mi vida es muy normal, con mi hija y sus cosas. Llega el fin de semana y salgo de conciertos pero saboreándolo todo y con mucha tranquilidad.

-¿Es éste su disco más personal?

-Este disco es muy yo. Empecé desde muy pequeña en la búsqueda de lo musical, primero con lo nuestro: el flamenco y la copla. Pero siempre he tenido la necesidad de buscar mi identidad artística y he ido dando un pasito más a lo largo de todos estos años. Pero en este disco, después de este parón, creo que las letras tienen que ver mucho con lo que quiero transmitir y también hay mucho sonido mío, con muchas mezclas y reminiscencias de muchas cosas.

-¿Se puede decir entonces que ha encontrado ya esa identidad?

-Sí. Aunque yo soy muy inquieta y no me gusta quedarme estancada en lo mismo, pero hace tres discos en los que veo mucho mi personalidad. Yo soy muy baladista, de canción desgarrada, que tiene mucho de copla en el fondo, y en ese género me siento muy cómoda. Ya voy hilando más fino.

-Además, también lleva varios discos en los que compone alguna canción, en esta caso Estrella, dedicada a su hija.

-En los últimos discos he compuesto algo, pero ésta ha sido la más especial. Me llegaron canciones preciosas dedicadas a Estrella pero creo que estaba en la obligación de escribirla yo. Pensé que aunque no fuera tan bonita, creo que sería más verdadera. Es una de las más especiales del concierto y de mi repertorio; siempre la cantaré. Espero que la pueda valorar ella cuando sea mayor y la escuche, será algo muy bonito tenerlo ahí.

-¿Sigue componiendo?

-Sí, pero yo sé que no soy autora, sería un error catalogarme así sin componer yo mis discos porque creo que eso es un don que hay que tener. Puedo escribir algunas melodías y letras y me gustará tener siempre una canción escrita por mí en mis discos pero no soy cantautora ni quiero caer en el error de querer hacerlo yo todo. Tengo autores maravillosos que me escriben canciones maravillosas.

-Ha protagonizado muchas colaboraciones con artistas, ¿tiene alguna pendiente?

-A nivel nacional casi todos han formado parte de mi vida y he podido cantar con mucha gente a la que admiro. Hay algunos pendientes, como Niña Pastori. Hemos hecho un viaje reciente a Argentina en el que hemos compartido escenario pero no hemos cantado juntas. Quizá pronto pueda haber una colaboración. Como sueño -que creo que será inalcanzable- siempre he dicho que Celine Dion ha sido mi icono y mi espejo. Pero eso es un poco difícil, la verdad, es uno de esos sueños que tengo, quizá inalcanzable.

-¿Qué escucha Pastora Soler?

-Mucho y muy diferente. Lo mismo un día estoy flamenca y me pongo a Camarón o la Paquera de Jerez que a Bruno Mars o Beyoncé. Sí soy mucho de las grandes voces, de las que se puede seguir aprendiendo y, en música nacional, me encanta Alejandro Sanz, Vanesa Martín, Manuel Carrasco, Malú.

-Su actuación en Córdoba coincide el fin de semana de Eurovisión. Usted que pasó por ahí, ¿le ha dado algún consejo a Alfred o a Amaia?

-De hecho, iba a ir a Lisboa pero cuando salió el concierto de Córdoba me sedujo más ese plan. Así que lo seguiré desde casa con amigos, que al final creo que se ha convertido en un ritual. Creo que vamos a disfrutar este año con Alfred y Amaia con una canción preciosa que además es de un paisano, Raúl Gómez, del que estamos muy orgullosos. Ellos, aunque son jóvenes, tienen mucha seguridad, que han adquirido en el programa en directo durante tanto tiempo. Creo que van a hacer una actuación bonita y, como les he dicho a todos, el puesto es lo de menos. Lo que se queda al final es que nos sintamos orgullos de la actuación y eso seguro que lo haremos.