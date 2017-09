El escándalo de Río oculta la fiesta de París y Los Ángeles

Las ciudades de París y Los Ángeles serán confirmadas hoy oficialmente como sedes de los Juegos Olímpicos de 2024 y 2028, respectivamente, pero en la histórica sesión del COI en Lima sólo se habla de Río 2016.

Y no de los Juegos realizados el año pasado en la ciudad brasileña, sino de la sospechada votación que la consagró el 2 octubre de 2009 en Copenhague por delante de Madrid. Mal que le pese a Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el último affaire carioca está empañando la fiesta reservada para París y Los Ángeles.

No es lo que esperaba Bach al llegar a la capital peruana, pero la redada policial de la semana pasada en Brasil y el avance de la investigación en torno a Carlos Arthur Nuzman, el jefe del comité organizador de Río 2016, cambiaron los planes.

"Si hay evidencias, actuaremos", prometió Bach después de ordenar a los abogados del COI que se contacten con la justicia brasileña para solicitar más información sobre el caso conocido como Juego Sucio.

El alemán defendió en sus respuestas el funcionamiento institucional del COI, pero no puso las manos en el fuego por la conducta de sus integrantes actuales o pasados. Al menos no por la del senegalés Lamine Diack, el ex presidente de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) y ex miembro del comité ejecutivo del COI del que se se sospecha que vendió su voto.

Según la investigación, su hijo Papa Massata Diack recibió tres días antes de la votación del 2009 un giro de dos millones de dólares de una firma offshore.