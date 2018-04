Un duelo con cariz de final

El Córdoba B afronta una nueva final en su camino hacia la salvación en el Grupo IV de Segunda B. El conjunto blanquiverde parece haber reaccionado después de la debacle ante el Betis Deportivo y ha sumado siete de los últimos nueve puntos disputados, lo que le ha permitido salir de los puestos de descenso y situarse en el de play out. Por si fuera poco, el filial que dirige José María García está igualado a puntos con el Recreativo de Huelva, equipo que marca la barrera de la permanencia y que es precisamente su rival de hoy, por lo que se trata de un nuevo encuentro crucial, a vida o muerte para los blanquiverdes.

Pero al mismo tiempo, el conjunto onubense se juega también la vida. El Decano sólo ha logrado un triunfo y dos empates en los cinco últimos encuentros y pasa por ser el peor de la segunda vuelta, lo que le ha complicado la existencia. Pero ahí no terminan los problemas para César Negredo, que pierde por sanción a Rafa de Vicente y Jonathan Vila. Así, para acompañar a Traoré en el doble pivote podría entrar un jugador del Atlético Onubense, siendo Misffut el que más opciones tiene, aunque tampoco están descartados hombres como Alejandro Zamora, a pesar que lleva toda la semana entre algodones, o Toni Robaina. Entre otras cosas porque arriba todo apunta a que el técnico blanquiazul puede alinear por primera vez juntos a Boris y Santamaría, al que recupera después de dos encuentros de castigo.

El panorama no es mucho mejor para José María García, que además de no poder contar con Quiles, convocado por Sandoval con el primer equipo, pierde por lesión a Kike Echávarri, que se perderá ya el resto de temporada; y a Soler, por acumulación de amonestaciones. De esta forma, el técnico del B se verá obligado a recomponer de nuevo el centro de la defensa, donde podría mantener a Rubén García, que ya tuvo minutos ante el Écija tras superar una lesión, y meter a Copete, que tras cumplir sanción se quedó en el banco ante su ex equipo. Otra opción pasaría por volver a alinear a Esteve en el eje de la zaga, pero su rendimiento ha quedado demostrado que es superior comandando la medular junto a Jordi Ortega.

El Recreativo, consciente de la importancia del encuentro, se ha puesto en manos de su afición y quiere llenar el Nuevo Colombino. Para ello ha unido sus fuerzas con el Banco de Alimentos, lanzando la campaña Márcale un gol a la pobreza, por el que cambia una entrada por un kilo de alimentos no perecederos.