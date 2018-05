Una apuesta por la calidad

El Club de Atletismo Los Califas sigue organiza el próximo domingo la trigesimosegunda edición de la Carrera Popular de Los Califas, la única prueba de diez kilómetros de distancia homolagada en la provincia de Córdoba.

Antonio Romero, presidente de la entidad organizadora, aseguró durante la presentación de la prueba que este año la característica principal es el "paso al frente no sólo para nuestro club de atletismo, sino para toda la provincia de Córdoba". Y es que esta carrera no sólo ha ido evolucionando en vistosidad y popularidad, ya que, para este año, Los Califas ha querido elevar la calidad de su prueba homologándola. De este modo, no sólo se esperan cientos de cordobeses en la prueba, pues también correrán otros tantos atletas llegados desde diferentes puntos del territorio español deseosos de buscar marcas oficiales para otras grandes citas atléticas.

Además de la gran novedad de la homologación, la popular de Los Califas seguirá contando con premios en todas las categorías e incluso premios especiales a colegios para ayudar a mejorar el material deportivo.

La XXXII edición de la Carrera Popular de Los Califas no viene a ser una prueba más, sino a situar una vez más a Córdoba como una ciudad clave para la buena práctica del deporte, posicionándola como atractivo para otros tantos atletas que quieran sentirse atraídos por el buen hacer del club de atletismo cordobés.