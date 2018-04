Ricky Rubio, a un triunfo de las semifinales

El jugador de Utah Jazz Ricky Rubio está a un triunfo de jugar unas semifinales de la Conferencia Oeste después de la victoria de su equipo frente a los Thunder de Álex Abrines (113-96) en el cuarto partido de la serie, que dominan por 3-1. Rubio, quien necesitó siete temporadas en la NBA para llegar a sus primeros play off, contribuyó con ocho asistencias y anotó 13 tantos, formando parte de la lista de seis jugadores de los Jazz que tuvieron números de dos cifras, además de capturar seis rebotes, incluidos cinco defensivos. "Somos un equipo en el que no hay ninguna estrella, sino que todos salimos al campo a jugar nuestro mejor baloncesto y apoyarnos para al final conseguir la victoria, que fue lo que volvió a suceder. No me preocupan las estadísticas individuales, me alegra ver que tenemos la ventaja de 3-1 en la serie", declaró Rubio.