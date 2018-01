El Priego hinca la rodilla

Algún día tenía que llegar, aunque lo cierto es que ha tardado bastante. El Cajasur Priego cayó ayer por 0-3 ante el Vaillante Sports Angers TT en la cuarta ronda de la Ettu Cup y cosechó de ese modo la primera derrota de una temporada que estaba siendo inmaculada para los pupilos de Luis Calvo. El conjunto prieguense no pudo hacer frente al potente equipo galo, que es tercero en una de las ligas más fuertes del mundo. Con un buen ambiente en el Centro de Tecnificación de Priego y un homenaje en el descanso al equipo masculino y femenino que triunfó hace unas semanas en los Campeonatos de Andalucía, la localidad cordobesa de la Subbética gozó con el ambiente de una competición continental.

El partido comenzó de buena forma para el Cajasur al imponerse Carlos Machado en el primer set del primer encuentro al sueco Jens Lundqvist por 11-6. Pero el internacional sueco reaccionó y se adjudicó las tres siguientes mangas por 8-11 y un doble 6-11, poniendo a su equipo por delante en el marcador a las primeras de cambio.

El viernes 26 de enero, el equipo prieguense visitará a su rival en territorio francés

En el segundo juego, el luso André Silva no pudo frenar en el primer set al también sueco Jon Persson, que se lo llevó con un marcador de 4-11. El jugador portugués del conjunto prieguense logró meterse en el segundo set algo más en el partido, aunque cedió por 9-11, si bien se llevó el tercero por 11-8. Finalmente el palista del Angers no dejó más opciones a Silva, al ganar el cuarto por 7-11.

Con el 0-2 ya instaurado en el marcador salió a la pista Alejandro Calvo, que se enfrentó al francés Andrea Landrieu. El jugador galo se adelantó en el primer set por 4-11 y Calvo logró llevarse el segundo por 14-12 para ceder el tercero por 10-12 y finalmente el cuarto y definitivo por 5-11.

El Cajasur Priego cayó de esta manera por la vía rápida ante un rival que se mostró superior. Hay que reseñar que el cuadro que dirige Luis Calvo tuvo que afrontar esta complicada eliminatoria con el importante hándicap de no disponer de su jugador asiático, Li Zhouyang, que aporta un plus de calidad al equipo pero que, por motivos económicos, no pudo ser contratado para disputar esta cuarta ronda.

Con ese claro resultado en contra, el Cajasur tendrá que afrontar el choque de vuelta de la cuarta eliminatoria de la Ettu Cup el próximo viernes 26 de enero en territorio francés. Allí, si no media un milagro, el conjunto prieguense se despedirá por este año de la competición europea, aunque podrá hacerlo con la cabeza bien alta tras un torneo muy meritorio.