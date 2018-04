Landesberg, de la calle neoyorquina al 'Landismo'

La estrella del Estudiantes Sylven Landesberg, un anotador compulsivo como demuestran sus 48 puntos ante el Barcelona, es un jugador criado en las calles del barrio neoyorquino de Queens, que ha conocido por las redes sociales qué es el Landismo, apelativo asociado a su juego.

El baloncesto callejero forjó los primeros años de Landesberg antes de lanzarse como profesional. "Aprendí en el parque, como cualquier niño. Juegas contra otros críos mayores, coges cosas de ellos... En Nueva York jugábamos al rey de la pista, que era básicamente un uno contra uno y era como una batalla. Anotas o fuera. Si puedes anotar en el parque, eres un tirador", recuerda.

Esos partidos en las canchas callejeras permitieron a Landesberg saber cómo superar a cinco o seis defensores, lecciones clave hasta su llegada al baloncesto organizado.

Landesberg pasó su etapa universitaria en Virginia, donde era uno de los líderes hasta que salió de él en su segundo año, debido a no cumplir con las exigencias académicas que requería el entrenador Tony Bennett.

El estadounidense, de familia judía, pudo acogerse a las leyes israelíes para obtener la nacionalidad y emprendió su aventura fuera de Estados Unidos en 2010, en el Maccabi Haifa, de donde pasó al Maccabi de Tel Aviv, el gran equipo hebreo, con el que ganó la Euroliga 2013-14.

Tras su aterrizaje en la Liga Endesa en busca del protagonismo que en Tel Aviv no lograba, Landesberg se ha convertido en santo y seña de un equipo que ha acuñado en las redes un término para definir su juego: el Landismo.

"Nadie me había contado qué es eso del Landismo. Mi madre me preguntó. No tengo ni idea, me pusieron el mote, me pareció guay, pero nadie me lo explicó..." El juego de palabras con el apellido tiene la acepción del género cinematográfico asociado a Alfredo Landa, uno de los representantes más populares del cine español. "Qué guay", contesta el jugador.