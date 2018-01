Guardiola admite que el ruido por la compraventa "afecta" a la plantilla

El Córdoba ha celebrado este martes su primer entrenamiento con la mirada ya puesta en el partido del sábado ante el Albacete (El Arcángel, 18:00) con las ausencias de Pawel, Jona y Aguza, estos dos últimos con trabajo específico por sus dolencias físicas, pero ya con Javi Noblejas integrado en el grupo. A continuación, Sergi Guardiola ha atendido a los medios de comunicación, dejando claro que el ruido levantado en las últimas semanas por el proceso de compraventa "afecta" a la plantilla.

El pichichi blanquiverde ha insistido en que todo lo acontecido desde el pasado 20 de diciembre, cuando se cerró el acuerdo entre Carlos González y Jesús León y Luis Oliver para la transacción del paquete mayoritario de acciones, luego cancelado por el propietario, "es un poco molesto, pero bastante tenemos en el vestuario". "Afecta un poco, pero tenemos que centrarnos en lo deportivo y sacar esto adelante lo más pronto posible", ha continuado el jumillano.

Para relanzar la trayectoria del equipo en la clasificación, donde ahora mismo es penúltimo con la permanencia a nueve puntos, Guardiola ha apuntado como clave "encadenar dos o tres victorias que nos harían ver las cosas de diferente manera". El delantero, que ha preferido no entrar al trapo sobre el posible interés de algún equipo en hacerse con sus servicios porque "no viene a cuento ahora", es consciente de que "en casa no se nos pueden escapar puntos para lograr el objetivo que todos queremos, que es la salvación".