Conjurados para su 'final'

José María García repasó ayer la actualidad de su equipo antes de la final por la permanencia que el Córdoba B afronta mañana ante el Mérida en el Ciudad de Lucena (18:00). El técnico del filial blanquiverde es consciente de que "nos vale sólo ganar y en eso nos tenemos que centrar. Lo que pase en otros campos no depende de nosotros y no podemos gastar la más mínima energía en eso. Viendo la categoría no puedes decir lo que pasará en los demás partidos. Debemos centrarnos exclusivamente en lo nuestro, ganar el partido y a partir de ahí sí mirar a los demás".

García reconoció que llegan "al final como queríamos, con opciones hasta el último partido", pues "después del Melilla nos dieron por muertos absolutamente todos, porque teníamos que hacer un nueve de nueve; hemos ganado dos partidos y ahora tenemos que ganar el tercero".

El técnico del Córdoba B desveló que guarda esperanzas de que Emiliano Ghan pueda estar disponible, aunque aún arrastra algunas molestias musculares, y confirmó que Bambock no estará disponible, después de ausentarse del choque ante el Villanovense sin motivo oficial ni aparente. Tampoco jugará el duelo decisivo Mena, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas.

Sobre el rival, José María García aseguró que "el Mérida es un equipo intenso en las disputas y a ellos les podría valer el empate pero es remota esa opción así que imagino que vendrán a ganar", por lo que espera "un rival a por todas y 90 minutos de nerviosismo e intensidad". El preparador blanquiverde apuntó que su equipo está "muy metido en lo que nos jugamos, en el tipo de partido que es, el equipo lo sabe y está centrado al cien por cien".

Además, García valoró la superioridad teórica que el Mérida tendrá en las gradas, pese a que el Córdoba ha logrado completar un autobús para sus aficionados -los romanos han llenado hasta cuatro-. "Sinceramente, creo que eso nos va afectar poco o incluso para bien. Ha habido campos en los que hemos jugado con mucha presión y hemos sacado los partidos, como la semana pasada ante el Villanovense, no me preocupa mucho eso".