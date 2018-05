Broche de oro a una campaña emocionante

El Ciudad de Lucena llegó con las tareas hechas a la última jornada liguera, con la permanencia asegurada, y supo jugar con la ansiedad de la Lebrijana para cerrar la temporada con un triunfo.

Mejor no pudo comenzar el duelo para los de Diego Caro. Con apenas cinco minutos de juego, Javi Henares cabeceó a la red un centro de David Carmona. La Lebrijana, con muchísimo en juego y apurando sus opciones de clasificarse para el play off de ascenso, quiso dar un paso al frente, pero el Ciudad de Lucena, con rápidas contras, era el que mayor peligro creaba. El equipo local pudo aumentar diferencias, pero Javi Henares no acertó y Fran Martos estrelló un duro disparo en la madera.

Tras el asueto, la Lebrijana buscó hacerse con el control y Ranchero pudo igualar. Pero el conjunto provenzal se sacudió el dominio y volvió a tener ocasiones. La tuvo Juanse, pero disparó alto; y Javi Henares por partida doble, la primera tras una asistencia de Carmona, y la segunda en una jugada individual.

La Lebrijana igualó en el tramo final. Pero el Ciudad hizo lo que durante toda la temporada, mantener la posesión y circularlo para llegar al portal rival. En un balón que quedó suelto en el área, David Carmona se revolvió y disparó seco y ajustado, poniendo de nuevo a su equipo por delante. De inmediato, aprovechando el desconcierto rival, Víctor Díaz sentenció el duelo.