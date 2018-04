Bahréin debe arrojar más luz al duelo entre Vettel y Hamilton

Después de que la primera carrera de la temporada se decidiera por un error de Mercedes, el Gran Premio de Bahréin servirá para conocer cuál es la diferencia real entre los bólidos de Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. El británico perdió en Australia por un fallo de estrategia. Pero todo podría ser diferente en el circuito de Sakhir, después de que Vettel admitiera que su Ferrari aún tiene mucho que mejorar si quiere pelear con Mercedes por el título.

"Aún no somos lo suficientemente rápidos. El coche tiene potencial, pero tenemos que avanzar en su desarrollo de forma rápida", señaló Vettel. "No sé qué podemos esperar de Bahréin", opinó Hamilton, defensor del título, que cree que "todavía es muy pronto para hacer un diagnóstico de la temporada, pero yo he visto a Ferrari mejor de lo que esperaba".

El desierto de Sakhir plantea nuevos retos, ya que dos de las tres sesiones de entrenamiento son durante el día, en horas de mucho calor, mientras que la clasificación y la carrera se celebran por la noche, con temperaturas más frescas.