Que no tiemblen las piernas

Después de un rápido ascenso, la sensación de vértigo puede resultar peligrosa. También lo es la excesiva confianza en que las cosas, por difíciles que parezcan, acabarán saliendo. La ilusión y la confianza están muy cerca de la autocomplacencia y la relajación. Por eso el partido del Córdoba de hoy genera un ambiente de tensión en el entorno del equipo que ha llevado incluso al presidente a pedir en la previa que la euforia no se desate, porque la permanencia es ahora un objetivo más real que nunca, pero todavía está por conquista. Y no será fácil, sobre todo si llega ese primer revés -que tarde o temprano ha de llegar- después del gran acelerón que en las últimas cuatro semanas ha dado el equipo de Sandoval. Además, aunque resulte una obviedad, no hay que olvidar que cada vez que una dinámica como la actual del Córdoba se alarga, está -por estadística- más cerca de verse truncada.

Esos factores, unidos a los datos del rival, el Oviedo, lejos de su estadio, pueden hacer disparar la desconfianza a más de uno. El conjunto asturiano acumula seis salidas sin conocer la victoria, y las últimas tres las cuenta por derrotas. Números que harían sonreír a cualquier cordobesista, pero la realidad de los puntos no debe esconder que el Oviedo es un equipo peligroso, muy complicado de batir, y que a pesar de sus mediocres números fuera del Carlos Tartiere, peleará por la promoción de ascenso hasta el final de la competición.

Con un estadio lleno, una fiesta previa para los aficionados, un recibimiento al equipo preparado y un mosaico al comienzo del partido, la escena parece demasiado idílica para no acudir con la mosca detrás de la oreja al estadio. Porque igual que el Córdoba es especialista en resurgir cuando nadie cuenta con él, el conjunto blanquiverde no ha sido nunca un equipo que haya llevado con facilidad el cartel de favorito.

De todo ese ambiente enrarecido entre la euforia y la desconfianza ha intentado Sandoval aislar a su equipo. Y si algo tiene el madrileño es poder a la hora de convencer a sus futbolistas. El vestuario sabe que el partido ante los asturiano no será fácil, pero está decidido a aprovechar el factor local y el aliento de su público en su beneficio. El objetivo es que las piernas no tiemblen ahora que la salvación se atisba cercana, porque ni para bien ni para mal, lo que hoy pase en El Arcángel será definitivo. Con ese pensamiento en la cabeza, el cuadro cordobesista tratará de dar continuidad a las credenciales que viene mostrando en los últimos partidos, en los que se le ha visto un dominio de las áreas demoledor, más allá de que el juego no haya sido siempre bonito ni convincente.

A la hora de confeccionar su equipo, Sandoval volverá a tener en cuenta las características de un rival con fortaleza en los costados y un centro del campo muy trabajador, por lo que el madrileño no descartó ayer en su rueda de prensa alguna sorpresa respecto a lo que en teoría se espera de él. Fernández es el principal candidato a ocupar el puesto que deja en el lateral izquierdo Javi Galán. El crecimiento de Loureiro en la derecha desplazará al cordobés al costado zurdo, donde Javi Noblejas también tiene opciones después de regresar a la convocatoria tras dos ausencias. El que parece que no será titular es Reyes. Las molestias que obligaron al sevillano a retirarse del choque ante el Nàstic han remitido en gran parte, pero Sandoval medita guardarse la carta del mediapunta para los minutos finales del encuentro. Alfaro, del que el madrileño valora mucho su pausa y visión de juego entre líneas, tiene todas las papeletas para ocupar su puesto en el once inicial. El resto del equipo debe parecerse bastante al que venció en Tarragona.

Con la ventaja de los enfrentamientos directos que depara la jornada, el Córdoba puede dar un paso definitivo para ver ya la salvación a un partido de distancia, aunque para eso habrá que evitar que hoy tiemblen las piernas.