"La situación es de milagro, de estar en la UVI"

"La situación es de milagro, pero confiamos en conseguirlo". Jesús León, como presidente, lidera el mensaje unitario que el Córdoba viene lanzando en las últimas semanas, desde el desembarco de la nueva propiedad en El Arcángel. Ni una serie abierta de tres derrotas consecutivas, las dos últimas ya con los fichajes invernales a disposición del destituido Jorge Romero, ni ver la permanencia a once puntos con 48 en juego, ha mermado la ilusión del montoreño: "Matemáticamente es posible y hasta que sea imposible no voy a bajar los brazos. Voy a luchar hasta el último momento".

Eso sí, el dirigente cordobesista, que ayer pasó por los micrófonos de la Cadena Ser, insistió en que esta guerra casi utópica camino de la salvación debe ser colectiva: "Esto, o lo salvamos entre todos o es imposible". "Hago un llamamiento de reflexión para estar en positivo. Podría bajar los brazos y decir que estamos en Segunda B, pero prefiero luchar hasta el último segundo que tengamos vida", apuntó León, cuya única hoja de ruta pasa por mantener la plaza en el fútbol profesional a partir del próximo mes de junio, pese a la dificultad actual. "No voy a planificar la Segunda B, el único plan es salvarnos. Yo trato de ser realista, más que optimista, y me agarro a los números", incidió.

¿Y cuáles son sus cuentas para obrar el milagro? "Ganar la mitad de los partidos y que sean los primeros nueve; no me voy a poner otro objetivo", comentó el presidente blanquiverde, que si algo no quiere es "llegar al partido del Sporting -el último- jugándomela". Pero para que sea así, además de la reacción del equipo sobre el verde, que es primordial, el dirigente señala con insistencia a todo el entorno porque "yo no soy el salvador, sólo he dado un paso que la ciudad reclamaba por la fractura que había, un paso necesario para que se den otras cosas. Sin ese paso, la Segunda B sí sería una realidad más que planteable, pero necesitamos de todo el mundo para conseguirlo".

"Ya hemos hecho un cambio, cosas con sentido común, se han dado los pasos. Entiendo la crítica, pero las circunstancias de hoy son estar en la UVI, así que vamos a darle aire para respirar. Más de lo que estoy haciendo, no puedo hacer. Se necesita estar todos en positivo", finalizó León, que cree que la llegada de Sandoval, en la misma onda que la propiedad, puede ser clave para el despegue.