¿Hasta cuándo sin reaccionar?

Con el equipo navegando hacia el abismo, la entidad blanquiverde, a pesar de la dramática situación que está viviendo, mantiene la calma y aparentemente sigue sin reaccionar. Tras perder el pasado sábado ante el líder, el Levante (3-1) y elevar a siete las jornadas seguidas sin conocer la victoria, los cordobesistas se mantendrán por segunda semana consecutiva en puestos de descenso. La permanencia, el objetivo real de este ejercicio, está a un punto tras salir favorecido por los resultados de sus más directos rivales. Eso sí, el Nástic y el Mirandés han salido victoriosos y dejan a los de Carrión a sólo dos puntos del último clasificado, el Almería. Quedan 16 citas para que se ponga el punto y final a un campeonato que está sacando las vergüenzas de una pésima gestión. Parece que hay tiempo pero éste vuela y los resultados no llegan. Además, las sensaciones no son nada halagüeñas. Todo porque desde el banquillo no se encuentran soluciones a este calvario. A pesar de probar mil cosas y tras sumar ocho puntos de 30 posibles, Luis Carrión no ha agotado su crédito de cara a una directiva que anda desaparecida y que sigue sin dar la cara ante un cordobesismo que necesita saber respuestas.

Desde que Alejandro González asumió la presidencia, quiso lanzar un mensaje de acercamiento hacia la ciudad y hacia sus seguidores, algo que reiteró en el encuentro con la prensa. Sin embargo, los aires de grandeza, con la expansión por la India y Panamá, empañan lo que está siendo un auténtico caos a nivel deportivo, que es lo que verdaderamente importante y sostiene la viabilidad de un club que ha dado grandes beneficios al actual máximo accionista, Carlos González. Pero la suerte ha dado la espalda a una entidad que ha vivido mucho de lo dado por la diosa fortuna. Con un plantel descompuesto y sin reacción, la salvación es la única meta posible para este CCF.

Los números hablan por sí solos. Actualmente el cuadro blanquiverde es el peor de lo que va de 2017, en el que solamente ha conseguido dos puntos de 21 posibles. Tras despedir a Oltra por una racha de nueve jornadas consecutivas sin conocer la victoria, su relevo en el banquillo no está consiguiendo cambiar la pésima dinámica de un grupo que navega hacia Segunda División B. A pesar de los triunfos ante el Reus y el Oviedo -los únicos conseguidos- y la eliminación copera del Málaga, Luis Carrión no ha conseguido mejorar una situación caótica. Porque los seis puntos de nueve posibles con los que despidió 2016 fue un espejismo de la cruda realidad. Desde la victoria en el Tartiere ante el Oviedo, los blanquiverdes sólo han conseguido dos empates, los conseguidos ante el Rayo Vallecano (0-0) y el UCAM Murcia (1-1), ambos en El Arcángel. Y es que el Córdoba no da con la tecla para cambiar una pésima dinámica que hunde jornada tras jornada más al equipo. De hecho, el templo cordobesista es un aliado de los rivales, ya que los blanquiverdes no ganan desde el pasado 24 de septiembre cuando vencieron al Gimnástic. De hecho, solamente ha conseguido trece puntos ante su afición. Fuera de casa iba todo mejor pero todo se truncó en Montilivi ante el Girona. Ahí se apagó la llama del equipo de Carrión a domicilio y ya van cuatro derrotas de forma consecutiva. Y los problemas siguen creciendo. Tras realizar un mercado invernal llamativo, no firmó ni central ni delanteros, lo realmente necesario, Carrión ha empezado a probar. Primero el sistema, pasando del 4-1-4-1 al 5-4-1 del último envite, y luego el continuo cambio de cromos en el once inicial. Estos cambios tampoco han servido para mejorar a un CCF que sigue peleado con el gol. Sólo dos -Rodri y Héctor Rodas- ha anotado en lo que va de año. Pero el total es de 23 tantos en 26 encuentros. Y en defensa los problemas son claros. A pesar de todo, la entidad mantiene la calma pese a que la Segunda B está cada vez más cerca.