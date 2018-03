El 'puzzle' de SandovalLa defensa, un dolor de cabeza

Cada partido es un puzzle por componer y José Ramón Sandoval se debate entre la continuidad o los cambios de cara al choque del domingo ante el Lugo. Después de tres partidos al frente del Córdoba, el técnico madrileño ya conoce a la perfección todas las piezas de las que dispone y a partir de hoy tendrá tres días por delante para encajarlas de la mejor manera posible. Lo cierto es que la continuidad con Sandoval no ha sido la tónica habitual en los equipos iniciales del Córdoba, tanto a nivel de nombres como tácticamente. El técnico madrileño acostumbra a estudiar muy bien al rival y a acoplar los engranajes de su equipo a las características de cada partido de manera específica. Ya avisó en su primera semana en Córdoba de las sorpresas que pretendía usar y ese ha sido su modo de actuación en estas tres jornadas, con matices específicos para cada partidos. A partir de hoy, el preparador cordobesista tendrá toda la calma del mundo para configurar su once inicial, pues el equipo trabajará a puerta cerrada en lo que resta de semana.

En estas tres jornadas, seis jugadores han formado la columna vertebral del equipo, Pawel, Aythami, Javi Galán, Edu Ramos, Jovanovic y Sergi Guardiola, los únicos que han hecho pleno de titularidades con el de Humanes al mando. A ellos se podría sumar también a Narváez, que sólo salió del equipo en la primera parte de Valladolid por el golpe que recibió ante el Granada, pero que es un hombre clave en el actual Córdoba.

El Arcángel, a puerta cerrada, es el escenario de los tras sesiones restantes esta semanaEl lateral derecho es el puesto más difícil de cubrir, con Loureiro y Caro como opciones

A partir de ahí las variantes son muchas y normalmente van en función del rival. Con el 4-2-3-1 como sistema de base, Sandoval dejado introducido muchos matices a su equipo y no cabe duda de que seguirá haciéndolo según el rival que tenga enfrente cada semana. La clave ante el Lugo volverá a estar en la pareja de mediocentros utilizada. Edu Ramos es indiscutible, pero su acompañante puede determinar el estilo de juego del equipo. En las dos últimas semanas, Sandoval ha apostado por Javi Lara como pareja de baile del malagueño. Sin embargo, ante el Granada fue un hombre de corte claramente defensivo como Jesús Valentín el que partió de titular. A eso se le suma el buen papel de Álex Vallejo en Alcorcón, crucial cuando el equipo necesitó de un refuerzo ante el trabajo del doble pivote rival. Ante el Lugo, un equipo que basa gran parte de su potencial en la pareja de mediocentros que forman habitualmente Pita y Seoane, Sandoval podría optar por variar la pareja de centrocampistas con la que el equipo ha sumado dos victorias.

Además, la posición de Javi Galán volverá a ser una incógnita, toda vez que el madrileño utilizó a Noblejas como lateral izquierdo ante el Valladolid para adelantar a Galán. Si el Córdoba quiere aprovechar la velocidad y el desborde del pacense, su paso al interior podría ser una realidad.

Otra duda razonable, al margen de la posibilidad de que Reyes entre en el equipo titular por primera vez, es quién ocupará el lateral derecho. En un partido exigente como el de Alcorcón, la titularidad fue para Miguel Loureiro, que rindió a buen nivel y dejó en el banquillo a Caro, la otra opción que Sandoval maneja en esa demarcación tras la lesión de Fernández. El gallego parece haberse hecho con el puesto pero su continuidad dependerá del carácter que el técnico quiera imprimir a su equipo ante el Lugo.

Todas esas alternativas irán cobrando forma durante la semana y lo harán al amparo de la puerta cerrada. Porque después de ejercitarse ayer en doble sesión a puerta abierta, Sandoval echará el candado en El Arcángel, donde se llevarán a cabo los tres entrenamientos que restan hasta el sábado. Por lo tanto, pocas pistas dejará el de Humanes sobre la composición del equipo que salte el domingo a enfrentarse al Lugo.

José Ramón Sandoval comienza hoy junto a sus jugadores a preparar el choque del próximo domingo ante el Alcorcón. El entrenador blanquiverde tendrá cuatro días para valorar una cuestión importante como es la configuración de la defensa, que este pasado fin de semana ha sufrido dos bajas que complican mucho el panorama y limitan en exceso a la hora de la elección del técnico de Humanes. Y es que las lesiones de Jesús Valentín y de José Manuel Fernández han dejado a la zaga cordobesista con pocos efectivos y alguno de ellos parece poco fiable en este momento de la temporada. Sin ir más lejos, Josema lleva sin contar más de medio curso y Caro se cayó de la última convocatoria para el partido ante el Valladolid.

El entrenamiento del pasado sábado, el último de la semana antes del choque del domingo en El Arcángel, finalizó con la pésima noticia de la lesión de Jesús Valentín. El central canario, titular desde que llegara al CCF en el tramo final del mercado invernal, recibió un golpe que le hizo caerse de la convocatoria. El club confirmó horas más tarde que la dolencia del zaguero era seria. Concretamente, una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le tendrá apartado de los terrenos de juego al menos tres semanas, por lo que no se puede contar con él para los encuentros ante el Alcorcón, el Lugo y el Nàstic de Tarragona, al que llegaría quizás demasiado justo como para arriesgar con su presencia.

Lo sorprendente de la lista que ofreció Sandoval el pasado domingo fue la ausencia de José Antonio Caro. El defensa sevillano fue uno de los hombres que a peor nivel rindieron en el encuentro ante el Granada que terminó con victoria blanquiverde, aunque la ausencia de Valentín hacía su presencia casi obligatoria. Sin embargo, el preparador del Córdoba prefirió tirar de Josema, que no entraba en una lista desde hacia meses, aunque finalmente el murciano tampoco disfrutó de minutos.

Para colmo, el desarrollo del partido ante el Valladolid dejó la triste noticia de la lesión de José Manuel Fernández. Una brutal patada de Luismi, por detrás y con el balón ya fuera de su alcance, le provocó al bravo lateral derecho cordobés una fractura en su pie izquierdo. Fernández tuvo incluso que salir del estadio con muletas, pues no era capaz de apoyar el pie sin ayuda. Un mal síntoma que horas después confirmó su lesión, que le tendrá de baja durante al menos cuatro semanas, período en el que el jugador tendrá que cuidar los apoyos para no recaer de la dolencia.

Con ese complicado panorama, José Ramón Sandoval tendrá que exprimir al máximo las posibilidades de su plantilla y recuperar en lo anímico a algunos jugadores que no atraviesan su mejor momento. El mejor ejemplo es Caro, porque la situación obliga no ya a que el sevillano entre en la convocatoria, si no que seguramente deba partir como titular en el lateral derecho blanquiverde en el encuentro ante el Alcorcón del próximo domingo. Capaz de adaptarse tanto al puesto de central como hacer las veces de lateral, Sandoval tendrá que intentar que el futbolista recupere la confianza después de verse señalado este pasado fin de semana, pasando del equipo titular a la grada.

El alivio para la defensa es el buen estado de forma de Álex Quintanilla, que se estrenó el pasado domingo y demostró que la inactividad no le ha hecho excesiva mella. El vasco, junto a Aythami, apuntan claramente a ser los centrales titulares. En el costado izquierdo, Noblejas volverá a competir con Javi Galán, mientras que en el derecho la opción de Caro parece más factible que la presencia de Loureiro. Además, Josema podría repetir convocatoria. Los efectivos son mínimos en la zona y Sandoval tiene la difícil misión de encajarlos lo mejor posible.