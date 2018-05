"En el grado de motivación tenemos que estar muy por encima de ellos. Nosotros nos estamos jugando todo y se tiene que demostrar quién se juega algo. Nosotros tenemos necesidad". José Ramón Sandoval resumió a la perfección la diferencia que mañana se tiene que ver en el verde entre un Córdoba que sabe que la victoria lo saca de puestos de descenso después de siete meses y medio, y un Reus salvado desde hace varias jornadas. Con todo, el técnico blanquiverde espera "un partido muy muy difícil" ante un enemigo que "sí se juega" cosas y que "va a ser todo lo posible por ganar" a un CCF al que el madrileño espera que no le "pese la responsabilidad" en este momento cumbre de la temporada.

Sandoval quiso dejar claro en la sala de prensa, después de un último entrenamiento en Córdoba antes de partir hacia Barcelona, que "va a ser un partido muy difícil, más en ese campo en el que te tienes que adaptar bien a él, y donde vienen haciendo unos números muy buenos". "Es el equipo que más partidos ha empatado, el que menos goles encaja, pierde por la mínima casi siempre, es un equipo bien estructurado que no da ningún partido por perdido...", continuó el preparador de Humanes, al que le otorga tranquilidad que "los jugadores están muy concienciados y, si algo tiene este equipo, es que cada partido que ha jugado se lo ha tomado muy en serio".

"Ojalá no nos pese la responsabilidad", dice el técnico de un CCF que saldrá del pozo si vence

Algo que no puede perder ahora, pues "este es el partido más claro para salir de ahí abajo. Sabemos que si ganamos, por los cruces que hay, vamos a salir de abajo ya de una vez; lo tenemos en nuestra mano". "Ojalá no nos pese la responsabilidad y sepamos jugar los últimos minutos bien, ese es el miedo que me da, que caiga la responsabilidad encima de mis jugadores. Hemos trabajado para que esos últimos minutos no nos atenacen, sino que seamos capaces de salir y mostrar el equipo que hemos sido hasta el día de hoy, que es un equipo alegre", dijo Sandoval.

El técnico, por cierto, da mucho valor a marcar primero, algo que te puede dar "la tranquilidad de estar pendiente de arriesgar lo suficiente, de temporizar, de jugar a que se equivoque el rival... pero si se adelantan ellos habrá que ir a tumba abierta porque nosotros tenemos que ganar sí o sí, no nos vale el empate, y habrá que arriesgar mucho". Todo con un punto de "inteligencia" que Sandoval mira más allá de la simple ventaja, pues "si nos adelantamos no vamos a ser complacientes, vamos a ir buscando el segundo gol, pero con nuestras armas", momento en el que lo mismo aparecen algunas de las variantes tácticas que el equipo ha estado probando estos días en función de "cómo esté el partido".

El preparador madrileño apuntó que en el banquillo mirarán "el resto de resultados" de los rivales directos, si bien "todo pasa por ganar tú, porque si no ganas...". Un punto clave que le hace pensar de manera positiva sobre el Huesca, ya ascendido y que recibe al Nàstic, porque "se juegan ser primeros y tener una mayor gratificación", algo que también puede valer para el Rayo, que será el rival de los tarraconenses en el final liguero.

Pero todo eso es secundario, lo principal es lo que haga un Córdoba que afronta un partido que "lo es todo", aunque no será definitivo. Pensando en eso, Sandoval pidió un último esfuerzo para que "nos agarremos todos de la mano con independencia del resultado, aunque ojalá traigamos la ventaja de estar por delante". Sería clave.