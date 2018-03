Uno de los capitanes del Córdoba y voz autorizada del vestuario, Alejandro Alfaro, pasó ayer por sala de prensa y reconoció la alegría después de las cuatro victorias consecutivas del equipo, así como las ganas por seguir alargando la racha mañana ante el Oviedo (El Arcángel, 18:00).

El mediapunta reconoció que "esto es lo que llevábamos esperando toda la temporada, enganchar una buena dinámica de resultados y poder disfrutar del día a día. Creo que llevamos una buena línea. No hemos hecho nada aún pero es la línea a seguir".

Lo que quieren evitar los jugadores es el exceso de euforia y el onubense así lo expresó: "Hay que tener los pies en el suelo, no hemos hecho nada y no es momento de celebración". Lo que no pudo esconder es que "lo que antes era un sueño ahora es una realidad, nadie daba un duro por nosotros y hemos hecho lo más díficil, que es acercarnos y tenerlo en nuestra mano. Pero no hemos nada aún, si no seguimos ganando partidos no servirá lo hecho hasta ahora".

En lo personal, Alfaro se mostró "muy contento" porque "todo jugador quiere tener continuidad y con Sandoval la estoy teniendo", al margen de reconocer que se siete "importante y eso luego se refleja en el campo", algo que "todos los compañeros lo sentimos, está habiendo muchos cambios y todo estamos teniendo nuestro momento, juegue quien juegue no se está notando, todos estamos en el mismo barco".

De cara al choque ante el Oviedo, Alfaro cree que "desde el primer minuto se tiene que ver que nos jugamos la vida", ante un rival que "es un equipo que está hecho para subir a Primera".