Menos luz, pero la misma efectividad

El Córdoba sumó su segundo triunfo del verano ante un Écija que le exigió bastante más que su primer enemigo estival, aunque chocó con la efectividad casi plena de un equipo que hasta la fecha está teniendo una facilidad asombrosa para marcar. Eso le bastó para superar a un rival que tuvo ocasiones para haber marcado más de un gol -vio como los palos repelían un par de remates en la primera mitad-, aunque al final sólo pudo perforar la meta cordobesista sobre la bocina. Queda claro que Carrión aún tiene muchas cosas que corregir tanto en el balance ofensivo como en el defensivo, pero de momento con el respaldo de las victorias todo es más fácil. Sobre todo porque cuenta con un mes de trabajo y cinco partidos más para seguir puliendo detalles.

Carrión volvió a presentar un once mezcla de juventud y veteranía que tardó en asentarse, víctima de la intensidad de un Écija con la motivación alta por estrenarse en casa pese a acumular sólo tres jornadas de trabajo. Con todo, la estrategia permitió la primera ocasión con un cabezazo de Quiles al que respondió bien Fermín abajo. Sin embargo, el Córdoba no conseguía mostrar las señas de identidad que el técnico quiere para este curso, al menos no con continuidad. La presión alta y la anticipación no frenaban bien a los locales, que buscaban los espacios con Juan Delgado. Además, las combinaciones no eran fluidas, lo que provocó algún que otro exceso en el juego directo que no gustó un pelo en la banda.

Con el duelo equilibrado a más no poder, un fallo en el juego de pies de Vito obligó al catalán luego a emplearse a fondo para repeler el remate de Ezequiel. Pero el problema real apareció con el balón parado, que permitió remates cómodos de un Copete que hasta hace una semana ha tenido encima de la mesa una oferta de los blanquiverdes y Juan Delgado que terminaron en la madera. Entre una y otra llegada local, el Córdoba ya había desequilibrado el marcador con una buena entrega de Markovic que Javi Galán mandó a la red.

Antes del descanso, Alfaro pudo ampliar la renta tras una buena transición, pero se topó con un inspirado Fermín que poco después facilitó el segundo de los visitantes con una mala entrega que mandó a la red Markovic con una ajustada vaselina desde tres cuartos de campo. El 0-2 quizás no era justo del todo con el buen hacer de un Écija que salió más combativo aún si cabe de vestuarios y durante los primeros minutos del segundo acto acumuló varias llegadas con peligro, sobre todo en los pies de Juan Delgado y Abraham.

Pero primero Vito y luego Alberto González supieron echar el cerrojo en su meta mientras el duelo volvía a una fase de equilibrio en la que Javi Lara no acertó a encontrar portería con un remate lejano tras error de Molero y Jona hizo el tercero al transformar un penalti por manos en el área de Adri Crespo. Con espacios y todos los cambios agotados, el CCF encontró espacios para las carreras de Jaime y Guardiola por los costados, aunque fue el Écija el que halló el premio a su buen partido con el gol de Domínguez ya en las postrimerías del encuentro al anticiparse a Víctor Mena y cabecear en el área pequeña un envío perfecto desde el otro costado de Moyita.