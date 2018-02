"Nos han llevado en volandas"

José Ramón Sandoval quiso dedicar su primera victoria como entrenador del Córdoba a "todos los que nos han apoyado pero en especial a la familia de Hugo, un niño que está en coma y cuyo padre nos visitó ayer. Le dijimos que la victoria iría para ellos si la lográbamos y para ellos va. Nos dieron una lección de vida y valor". Ese triunfo cree el de Humanes que fue merecido, pero reconoció que ayudó mucho una afición que los llevó "en volandas".

"No merecíamos ir por debajo en el marcador al descanso. Estábamos asentados en el terreno de juego. Creamos ocasiones y los jugadores estaban bien. Pawel no fue protagonista en la primera parte por ocasiones de ellos", aseguró Sandoval cuando se le preguntó por esa desventaja al descanso. Para el madrileño, el partido de ayer fue "todo lo contrario del día del Granada, el equipo siguió creyendo y nos la tuvimos que jugar. El partido desde que empezó la segunda parte fue nuestro. Entramos bien, hasta la jugada del penalti. Pawel, cuando tuvo que participar, nos dio oxígeno. A partir de ahí hemos creído y la gente nos ha llevado en volandas".

El preparador blanquiverde elogió a su equipo porque hizo "todo para que ellos dieran dos pasos hacia atrás. Más con corazón que con otra cosa pero al final los tres puntos eran los importantes. Llueve menos y hay que seguir en el camino, a por la siguiente victoria".

Sobre la jugada que cambió el partido, la expulsión de Luismi, Sandoval aseguró que "era clarísima. Yo creo que Luismi no tenía intención de hacer eso. Es un jugador limpio pero ha tenido una mala acción y creo que es justa porque Fernández ha tenido que salir con muletas". Al margen de eso, reconoció que les vino "bien, porque ese momento cambió el partido. Hemos ido a por todas con defensa de tres y la gente con ese mensaje ha visto que se podía. El primer gol llegó pronto y hemos creído en nuestras opciones".

Sobre el paso adelante en el juego que dio su equipo, Sandoval explicó que "el rival nos pedía otro tipo de juego" respecto a la semana pasada, en la que cree que su equipo hizo "82 minutos muy serios. Yo quería que los jugadores tuvieran confianza y fueran solidarios, para a partir de ahí crecer. Hemos querido tener más ritmo en el juego, con Galán y Jovanovic buscando uno contra uno".

El técnico del Córdoba fue muy gráfico al señalar que "cuando estás en la UVI como no le metas adrenalina al enfermo no da el salto. Le estamos poniendo la medicina adecuada. Tenemos que tener paciencia, ir sumando y recuperar sensaciones. Y lo hemos hecho ante un rival muy fuerte, que venía de ganar al líder". Ahora, quiere más y piensa en "el Alcorcón, que no va a ser un partido bonito, pero necesitamos los tres puntos".

El técnico blanquiverde es optimista pero cree que hay que ir "con paciencia y paso a paso", porque sigue confiando en que "podemos llegar al final de temporada estando ahí, lo que no quiero es que mi equipo muera antes de tiempo".