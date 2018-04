Dos leyendas con sitio vitalicio en El Arcángel

José Luis Navarro y Manuel Ruiz, Queco, recibieron ayer el homenaje del Córdoba como dos leyendas de la entidad y fueron los primeros en ser reconocidos por el club blanquiverde con un asiento vitalicio en el palco de El Arcángel.

Al futbolista que más veces ha vestido la camiseta del Córdoba, con 387 citas, José Luis Navarro, se le pudo ver orgulloso junto a algunos de los veteranos del club que le acompañaron en el acto y fraternal también con Queco, con el que compartirá ubicación a partir de ahora en el estadio.

El artista cordobés también recibió el reconocimiento del club por ser el autor y compositor del himno del 50 aniversario del Córdoba. Esa composición le cambió la vida a Queco, que lo lleva con un orgullo enorme porque "he sido cordobesista toda mi vida y jugué aquí de niño", como explicó ayer. "Es un subidón y una alegría muy grande porque son premios desde el cariño y la admiración y así lo acojo", aseguró el artista.

"El himno ya no es sólo del equipo, ha quedado como representativo de la ciudad, porque me lo sigue demandando la gente desde todas partes del mundo. Es muy emocionante", reconoce Queco, que 14 años después de brindar al cordobesismo una letra y una música para mostrar sin tapujos su orgullo blanquiverde tuvo un recuerdo para los impulsores de aquella idea: "Tuve la suerte de que Enrique Orizaola y su junta me lo encargaran para el 50 aniversario y también se lo agradezco porque me ha dado grandes satisfacciones personales".

Cada vez que sus compromisos profesionales se lo permitan, Queco podrá seguir los partidos de su equipo desde un lugar privilegiado. "El sentir que tienes tu asiento para ver los domingos todos los partidos es algo muy grande. Además llega con esta junta directiva que está intentando recobrar las señas de identidad del club. Pueden parecer premios chicos en una carrera pero para mí es muy grande", aseguró el artista.

El domingo, cerca de 18.000 personas volverán a repetir una ceremonia que le sigue emocionando. "Eso es lo más grande. Cuando el himno toma el valor que quieres es cuando ves a 20.000 personas cantándolo al unísono", destacó orgulloso.