"Lo que importa es salir de ahí"

José Ramón Sandoval comenzó su rueda de prensa en el Municipal de Santo Domingo con un recuerdo para el malogrado Quini, del que aseguró que "hoy -por ayer- me hubiese mandado otro mensaje como cuando ganamos el otro día, de felicitación".

Metido ya en el análisis del choque de ayer, el preparador blanquiverde aseguró que sabían que "iba a ser feo, porque el Alcorcón es un equipo muy bien trabajado y que tiene mucho dinamismo; presionan mucho y juntan las líneas, por lo que no dejan hacer nada de lo que queríamos hacer", aunque destacó que "al final nos hemos llevado el resultado y ahora mismo es lo que importa, sin juego bonito ni nada" porque "lo que importa es salir de abajo a base de puntos y estas dos victorias consecutivas van a levantar la moral de los jugadores para que demuestren lo que son capaces de hacer". Al margen de eso, el madrileño reconoció que "hemos tenido un golpe de suerte, que otras veces entraba y Pawel ha hecho una gran parada", en referencia a la última ocasión clara de los alfareros.

El técnico del CCF dio también mucho valor al apoyo de la afición en Alcorcón. "Para nosotros es mucho, porque saber que estás acompañado en estas circunstancias cuando nadie daba un duro por nosotros, y desplazar siete autocares dice que estamos trabajando para alguien que está detrás de nosotros con un sentido de pertenencia". Eso se ve reforzado por la victoria, que para Sandoval "es muy importante porque vamos a llegar a casa en posición de recortar más puntos y llegar a los diez últimos partidos donde queremos, y la afición lo sabe. Los arreones que han pegado en nuestro estadio más este nos ayuda a seguir trabajando. Esto es un pasito, no hemos hecho gran cosa, pero pasito a pasito puedes seguir adelante".

El entrenador de Humanes analizó el choque más en profundidad y reconoció dificultades en la primera parte. "El Alcorcón es un equipo difícil. Hemos intentado en la primera parte tener el balón pero nos obligaban a lanzar en largo. Sacamos a Aguado para que Peña no recibiera solo. Aquí sabíamos que iba a tocar este partido, no veía otro. Nosotros tenemos que coger confianza con resultados y, a partir de ahora, seguro que todo fluirá mejor", apuntó, además de destacar que "si algo valoramos de esta victoria es a quién hemos ganado y dónde hemos ganado. Creo que no había que cometer errores y en el gol suyo lo hemos tenido porque ellos suelen sacar rápido". A pesar de todo, el técnico del Córdoba apuntó que "lo mejor de mi equipo es que hemos sabido sufrir y al final sabíamos que la íbamos a tener. Reyes ha puesto la falta de cine y sabíamos que la estrategia era importante aquí, es muy difícil ganar en este campo".

Sandoval reconoció además que "los automatismos es difícil cogerlos en diez días pero los dos o tres conceptos que hemos metido los están aplicando y, además están siendo solidarios, por eso el mérito es de ellos que son los que están sacando esto adelante".