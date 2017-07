Me gusta que los planes salgan bien

Bajo la atenta mirada del máximo accionista, Carlos González, el Córdoba sumó su tercera victoria del verano ante un Linares inoperante que dejó una pésima imagen en su estreno para un curso en el que jugará en Tercera. Fue, sin duda, el triunfo más plácido del equipo de Luis Carrión, que acabó satisfecho -sobre todo con la primera parte- con un plantel que plasmó de manera clara sobre el verde todo lo que viene trabajando durante estos duros días del estío. Con el balón monopolizado, la defensa reduciendo metros, los carriles abiertos para los laterales y muchas y muy fáciles combinaciones por dentro entre la gente de arriba, bien lanzada por Vallejo, Lara y Aguza, los blanquiverdes dieron un paso más en esta fase de pruebas que por ahora se mantiene sin tachón relevante alguno.

Fiel a las rotaciones propias de pretemporada, Carrión unió por primera vez a un centro del campo con mucha pinta de titular que hizo suyo el balón desde el inicio. Liderado por Vallejo, la calidad de Lara y la verticalidad de Aguza, el CCF empezó pronto a jugar en campo contrario. El Linares no era capaz de salir de la alta presión de su rival, que a las primeras de cambio provocó el primer gol de Sergi Guardiola. Sin tiempo para digerirlo, una segunda jugada tras una falta lateral dejó en bandeja a Alfaro el segundo tanto, todo antes del primer cuarto de hora.

Con el encuentro decidido y definido, el Córdoba empezó a gustarse. Combinaciones largas se engarzaban con pases interiores que ponían en muchos apuros a la débil zaga azulilla. Aguza y Quiles no acertaron en el área pequeña a hacer más grande una brecha que el propio medio hizo realidad al filo de la media hora tras una nueva demostración de ineficacia defensiva local. Por si había alguna duda del insultante dominio cordobesista, justo cuando el árbitro se disponía a señalar el descanso, uno de los muchos pases verticales de Vallejo facilitó la conexión entre Alfaro y Guardiola a la que el punta puso la guinda del gol, en la mejor acción del encuentro.

El once por once habitual tras el intermedio no varió un ápice el decorado del choque. Con Loureiro y Caballero, que debutaba este verano, sobre el verde, el Córdoba siguió jugando siempre en campo contrario, a placer, como si se tratara del típico ejercicio de entrenamiento entre ataques y defensas. Así, su primera llegada se convirtió en una nueva diana tras un primer despeje de Briones que dio en el larguero merced a un pase posterior con tiralíneas del madrileño que dejó a Jona para empujarla ante Manu. La respuesta linarense llegó con un pase largo que Caro y Josema no midieron bien.

Fue un oasis en el desierto, ya que el CCF mantuvo su dominio inalterable. Con las líneas muy adelantadas, jugando muy lejos de su área y amenazando desde cerca y desde lejos -Edu Ramos hizo el sexto desde la frontal- ni siquiera el bajón en el juego permitió estirarse a un Linares que, cuando apareció por el área, se topó con el buen hacer del juvenil Llamas, que junto a Alberto González superaron el reto de tapar la meta del primer equipo ahora huérfana. Será hasta hoy, cuando el nuevo pasajero se sume a un proyecto que por ahora transmite buenas sensaciones, aunque claro está que aún queda mucho para que empiece lo serio de verdad.