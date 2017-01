El gran desafío de Javi Lara

Javi Lara es un hombre feliz y así lo dejó claro en su esperada vuelta a casa. Ayer se enfundó por primera vez la camiseta blanquiverde, tras superar sin problema alguno el reconocimiento médico y entrenar por primera vez a las órdenes de Luis Carrión, desde que saliera del conjunto cordobesista en enero de 2006. Al centrocampista montoreño se le vio serio y responsabilizado, aunque también ilusionado por el que, en sus propias palabras, es el mayor reto de su carrera profesional.

El director deportivo, Emilio Vega, fue el encargado de darle la bienvenida al nuevo futbolista blanquiverde, primer fichaje invernal. Vega apuntó que Lara es "un hombre de la casa y un jugador que encaja perfectamente en la filosofía de juego del míster". El leonés aseguró que "a parte de sus características futbolísticas, que es la clave de su fichaje, está clara la implicación que va a tener, porque es un jugador que siempre ha evidenciado sus ganas de jugar en el Córdoba y defender esta camiseta; eso es un plus además de su calidad". Además, Vega señaló que "técnicamente es muy completo y nos puede aportar muchas cosas, entre ellas el golpeo a balón parado".

Nunca me han regalado ningún contrato y ojalá me pueda ganar uno de más temporadas aquí"Javi LaraJugador del Córdoba

Acto seguido tomó la palabra el auténtico protagonista, Javi Lara, para en primer lugar "dar las gracias a todos los que hayan aportado su granito de arena para que yo esté aquí". El montoreño desveló que su fichaje había sido "muy fácil, por lo menos desde mi posición", dadas sus ganas de regresar a la que fue su casa. Una vuelta que afronta como "el mayor reto de mi carrera y una gran responsabilidad", aunque se reivindicó también que "la gente que me conoce sabe que soy un jugador con personalidad", por lo que tiene ganas ya de empezar a sumar.

Lara desveló además que "tenía otras propuestas pero yo quería estar aquí y Emilio lo sabía". Ese deseo por vestir la blanquiverde ayudó a que por fin fraguara su vuelta, tratada de manera directa con el director deportivo: "Emilio y yo nos hemos saltado muchos pasos y creo que fue lo mejor. Se puede decir que jugamos un partido de tenis sin red y acabó rápido".

El centrocampista montoreño, que será el primer cordobés de la plantilla, recordó lo que ha cambiado el club desde su marcha en 2006. "No conozco prácticamente nada, por dentro ha cambiado mucho, pero eso es lo de menos. Todo el mundo crece y avanza, llego encantado", apuntó Lara, que aseguró cuestionado por las esperanzas que siempre albergó de regresar que "uno nunca pierde la esperanza, pero yo soy de los que vive el día a día y mirar atrás es perder energía". Por eso, dejó claro que "lo que pienso es en disfrutar ahora, porque si ha llegado ahora es cuando hay que disfrutarlo al máximo".

Otro de los aspectos que abordó el nuevo jugador blanquiverde fue su estado físico y su disponibilidad para incorporarse al equipo. Lara apuntó que "no llevo mucho tiempo parado", aunque reconoció que "el estado físico te lo dan los partidos; está claro que hay mucha exigencia y compañeros con las mismas ganas que yo", de ahí que no quisiera concretar más allá de que "habrá que ir viendo poco a poco cuando me toca". Sobre este asunto, Emilio Vega desveló que el jugador no ha podido ser aún inscrito porque "su club de procedencia no ha remitido toda la documentación". Y es que Javi Lara procede del Atlético de Kolkata, lo que propicia "un proceso complejo, con India, y allí ha habido algún día festivo esta semana, que entorpece un poco más la situación". No obstante, Vega aclaró que "por parte del Córdoba se va a hacer lo posible e imposible para que esté a disposición del entrenador este fin de semana, a partir de ahí decidirá el míster". De todos modos, parece complicado que el jugador pueda viajar a Girona, pese a que "estamos agilizando todo, pero tiene su proceso".

Sobre su vinculación contractual, que finaliza el próximo mes de junio, Lara apuntó que "nunca me han regalado ningún contrato y ojalá me pueda ganar uno de más temporadas aquí". Porque como él mismo reconoció "vengo de India y no sé si tendré la oportunidad de volver allí", aunque en todo caso "ya le dije a Emilio que soy el primero que no quiere volver a India, porque económicamente está la cosa bien pero hay que ir allí y no es fácil". Eso sí, es consciente de que para su continuidad "me tengo que ganar las cosas", algo que asume con naturalidad porque "si nunca me lo han regalado, aquí tampoco me lo van a regalar, así es mejor para todos y una motivación para mí". Emilio Vega apostilló que "había escenarios que se plantearon que eran diferentes pero al final en el que nos sentíamos más a gusto tanto el club como él era este". El director deportivo aseguró que "él confía mucho en sus posibilidades y nosotros también".