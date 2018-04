El fin justifica los medios

José Ramón Sandoval ironizó sobre las palabras de Fabri sobre el merecimiento de la victoria y se quedó con "los tres puntos a la buchaca y a dos puntos estamos de la salvación". El madrileño, eso sí, reconoció que "hemos sufrido, el partido no ha sido bonito", algo que excusó en que "con la lesión de Reyes ellos se plantaron bien y era cuestión de madurarlo". Eso sí, el entrenador del Córdoba reconoció errores y aseguró que "de no finalizar bien nos hacían contras y hemos sufrido ahí, porque teníamos dos jugadores importantes entre algodones y eso lo hemos notado".

En su análisis más en profundidad, Sandoval apuntó que "más que cometer errores no hemos dado importancia a algunas situaciones del partido, nos parábamos cuando había que jugar rápido", algo que se solucionó en parte tras el descanso: "Con Álvaro Aguado hemos dado más dinamismo en la segunda parte. Las victorias te hacen construir y estar más cerca". Lo que sí reconoció el de Humanes es que "el equipo se sentía con un poco de presión porque sabía que podía acercarse y eso nos ha pesado un poco", aunque celebró el triunfo "gracias a que hemos jugado con el empuje de la afición y eso tenemos que agradecerlo". De hecho, el técnico aseguró que "el vestuario está jodido porque no hemos ganado como queríamos, pero ahora tenemos que pensar ya en Osasuna".

Sobre el buen partido del rival, Sandoval apuntó que "es un equipo honrado, trabajador y que con el que se enfrente lo va a meter en problemas porque no tienen la presión de tener que ganar, y eso ahora pesa más". "Nosotros nos hemos equivocado en cosas que veníamos haciendo mejor, pero tenemos que potenciar lo bueno que hemos hecho. Es un sueño, de 13 puntos que estábamos a dos, esto era impensable", recordó el preparador cordobesista.

Su equipo sufrió a pesar de arrancar bien, algo que Sandoval explicó porque "cuando nos han hecho una ocasión de gol, el equipo ha sentido miedo", a lo que había que añadir que "el delantero suyo las disputaba todas y hacía duelos con los defensas". En ese momento, el madrileño vio mal a sus hombres: "A partir de ahí el equipo ni iba ni venía. Tratamos de recuperar el centro del campo con Aguado y a partir de ahí, era ganar. Sabíamos que iba a caer y así ha sido". Al margen de los tres puntos, el de Humanes aseguró que espera "que esos minutos buenos del principio y ese arreón final, nos quedemos con eso y maduremos el tema de estar juntitos porque al equipo lo he visto muy largo", si bien también quiso destacar que vio "que el equipo tenía responsabilidad y eso me ha gustado mucho".

Respecto a la aportación del banquillo, Sandoval explicó que buscaban "hacer reaccionar a jugadores como Narváez y ha salido impresionante al partido". Sobre Álvaro Aguado, apuntó que "cada vez que cogía el balón le daba velocidad al juego", si bien "las bandas es lo que no hemos tenido muy claras y teníamos que haberlo aprovechado más, pero perdíamos muchos balones en tres cuartos de campo".

Sobre la titularidad de Quiles, el técnico del Córdoba recordó que siempre había dicho que no iba "a mirar el DNI de nadie para ponerle. Quiles, cuando llegué, lo había recuperado el equipo y entrena todos los días con nosotros. Tuvo una fase que ni sí ni no y hablamos con él. Llevaba varios partidos siendo muy importante en el filial, no veníamos bien de Soria y sus entrenamientos han sido fabulosos. Creíamos que con él en una banda podíamos hacerle daño. Ha trabajado además defensivamente y, si se vuelve a ganar el puesto otra vez, estará ahí". Sobre Narváez, el autor del gol, Sandoval apuntó que "me ha gustado como ha dado la vuelta a la tortilla y eso es lo que quiero yo, gente comprometida y que tire del carro".