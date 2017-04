El despegue que no llega

"Si ganamos al Mirandés haremos mejor el punto"

Pedro Ríos, autor del gol que dio el punto en Mallorca, quiso valorar en su justa medida el empate ante un rival que "sabíamos que tiene jugadores de mucha calidad y que no iba a ser un partido fácil, porque para el Mallorca ganarnos era su único alivio para seguir con esperanzas de salvación. Nosotros sabíamos que no perder era muy importante". Pese a ello, Ríos no escondió el sentir del vestuario: "No acabamos cien por cien satisfechos porque ganar hubiera sido un paso muy importante, pero tampoco podemos decir que no nos vayamos satisfechos del trabajo que hizo el equipo y con un punto en un campo que ahora es muy difícil". El jerezano reconoció, eso sí, la importancia de ganar al Mirandés: "Es una nueva final que no se puede escapar. Tenemos que salir a por todas y sacar los tres puntos, que sería un paso importantísimo. Si ganamos haremos mejor el punto de Mallorca".