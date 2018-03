Rapidez y amplitud por fuera

El Numancia de Arrasate es un conjunto serio y ordenado, sobrio, rocoso y difícil de descomponer, sobre todo cuando actúa de local. En Los Pajaritos, todas esas cualidades que exhibe en su ADN las multiplica aún más, hasta el punto de que es el conjunto menos goleado de la categoría ante su público, con apenas ocho goles en 15 partidos. Un dato que tiene reflejo directo en sus números, que lo convierten en el quinto mejor en casa (34 puntos), y el tercero con más victorias (11). Ante eso, ¿qué puede hacer el Córdoba de Sandoval? De momento, copiar lo que ya hicieron el Granada de Oltra en octubre, el Nàstic en noviembre y el Zaragoza hace apenas un mes, los tres únicos que este ejercicio han conseguido asaltar el feudo soriano, donde el Rayo sacó un punto.

Al margen de la sorpresa táctica que el técnico blanquiverde pueda estar preparando desde ayer, cuando inició la primera de sus tres sesiones consecutivas a puerta cerrada en El Arcángel -hoy calcará el plan antes de aternder a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio, ya a mediodía-, lo cierto es que la vuelta de Javi Galán una vez cumplido su partido de sanción le permite dibujar un Córdoba valiente, rápido y que dé amplitud al juego por fuera. Un aspecto en el que puede ser clave también el regreso a la titularidad de Jovanovic tras su sorpresivo banquillazo ante el Oviedo.

Pero sobre todo es importante la vuelta de Galán, el único hombre en el que Sandoval confía ciegamente para cerrar la defensa por la siniestra. Sin ser lateral puro, el de Humanes se ha empeñado en hacer del pacense un zaguero de vocación ofensiva, aunque para eso lo principal es fortalecer los conceptos sin balón. El zurdo ya lo está haciendo, sin perder un ápice ese descaro y verticalidad que hacen de él una amenaza para cualquier enemigo cuando gana metros, sobre todo si el CCF tiene posesión, pues sus constantes desdoblamientos otorgan también superioridad en posiciones interiores.

Su vuelta, tras el experimento fallido con Fernández, es un alivio en sí misma. Porque el cordobés, cumplidor, difícilmente puede hacer más de lo que hizo ante el Oviedo. Y ya es mucho, teniendo en cuenta que fue elegido por delante de dos hombres más acostumbrados a desenvolverse en esa demarcación: Noblejas, que se quedó en el banquillo, y Josema, que fue descartado y continúa siendo el único futbolista de la plantilla sin minutos desde la llegada de Sandoval al equipo.

De esta manera, con Galán apuntando de nuevo al once, la gran duda está en qué elección hace el técnico entre sus medias puntas. Con Guardiola fijo como referencia y Reyes ya capacitado para aguantar 90 minutos, Alfaro, Narváez y Jovanovic se disputan tres puestos. El colombiano parece un fijo, aunque esté fuera de su hábitat natural tirado a la izquierda, así que la decisión está entre un Alfaro al que Sandoval valora muchísimo por su capacidad de entendimiento con el punta, y un Jovanovic con menos riqueza táctica, pero que ofrece un plus de velocidad y amplitud que saca de sitio a cualquier rival que se precie.

Parece que todo apunta a la vuelta del serbio, que dibujaría el once de gala del Córdoba actual. Pero no hay que olvidar que ese mismo equipo, el que todos tienen en su memoria, ya lo sacó Sandoval en Tarragona, y entonces el rendimiento no fue tan exitoso a pesar del marcador final. Ahí es donde se abre una puerta a esas sorpresas que tanto le gustan al preparador madrileño, que tiene la suerte de tener qué elegir para batallar de la mejor manera posible ante un Numancia que en Los Pajaritos transmite mucho respeto.