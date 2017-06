Puerta abierta a Fernández

El culebrón Fernández, un clásico de los últimos mercados de fichajes, vuelve a escena. Pero esta vez parece que con más opciones que nunca de que el regreso del cordobés a casa sea por fin una realidad. El Córdoba y el Oviedo llevan meses hablando por el interés azulón en alargar la continuidad de Borja Domínguez en el Carlos Tartiere, y precisamente esas intenciones son las que abren de par en par las puertas a la vuelta del lateral. ¿Un simple cambio de cromos? Está por ver, pero de lo que no hay duda es de que ambos clubes estirarán al máximo la cuerda para pillar tajada por futbolistas a los que les queda apenas una temporada de contrato, y ahí entrará en juego la capacidad de negociación de cada secretaría técnica para ver quién gana más, aunque la operación resultaría a todas luces beneficiosa para las dos partes.

De momento, los contactos entre el CCF y el jugador ya llevan un tiempo produciéndose y todo parece que esta vez la negociación sí llegará a buen puerto. Eso sí, nadie se atreve a asegurar nada hasta que el contrato no esté firmado, ya que los precedentes en esta misma operación no son halagüeños.

Ambos jugadores acaban contrato en junio de 2018 y verían bien este intercambio

En clave blanquiverde, la vuelta de José Manuel Fernández cuatro años y medio después de su salida a Zaragoza serviría a Luis Carrión para cerrar el puesto de lateral derecho, donde ahora mismo sólo cuenta con Antoñito. No sólo eso, sino que también permitiría al club cumplir su deseo de acordobesar la plantilla, dando forma así a ese "proyecto identitario" del que habló el presidente, Alejandro González, en una entrevista concedida a el Día la pasada semana. Un giro radical en la política de fichajes sobre la línea de anteriores ejercicios que también serviría de importante gancho para una campaña de abonados que la entidad pretende lanzar esta misma semana, y para la que necesita nombres que entusiasmen a una afición cordobesista que cerró el ejercicio con una enorme sensación de hastío.

Pero ahí no queda la cosa. El Córdoba tiene en estos momentos un notable excedente en el centro del campo, donde tras la renovación de Markovic y la confirmación del jugador del filial Esteve, aún espera sumar la renovación de Javi Lara. Eso deja sin sitio a Borja Domínguez, fichado hace un año del Racing de Ferrol y que, tras no acabar de adaptarse, pidió voluntariamente salir en el mercado de invierno con destino a Oviedo. El futbolista gallego no entra en los planes de futuro de Carrión pese a tener vinculación por una campaña más... y está decidido a continuar su carrera en el Tartiere, donde está cómodo y se ha sentido protagonista desde el primer momento, además de estar más cerca de casa.

El club carbayón ya ha manifestado su intención de seguir contando con Borja, pero no a cualquier precio. El préstamo del CCF incluía una cláusula de compra, que finaliza el próximo día 30, cifrada en torno a los 1,2 millones de euros. Esa cantidad resulta inasumible para los asturianos, que antes de finalizar la pasada Liga ya hicieron un primer ofrecimiento en torno a los 250.000 euros.

Pero llegados a este punto, y teniendo en cuenta que Fernández no ha escondido nunca su deseo de volver a casa, ambas operaciones podrían provocar un entendimiento del que salieran beneficiados tanto el Córdoba como el Oviedo, que tiene a Johannesson como inquilino titular en el lateral derecho. De hecho, y pese a que Fernando Hierro fue gran valedor del jugador cordobés a su llegada, no dudó en colocar al hispano-sueco de inicio en el momento cumbre de la temporada.