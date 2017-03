"Pienso que no es justa la derrota"

Luis Carrión calificó como injusta la derrota de su equipo ante el Sevilla Atlético y lamentó la falta de puntería de su equipo, aunque apuntó como dato positivo la cantidad de ocasiones que se generaron, a diferencia de otros partidos. "Creo que hemos llevado más o menos el peso del partido en cuanto a ocasiones, hemos llegado mucho", apuntó Carrión, que además añadió que "ellos en alguna contra nos han hecho daño, pero en líneas generales creo que hemos estado mejor".

El preparador catalán defendió que "hemos llegado mucho, hemos tenido muchas ocasiones muy claras", de ahí que no viera justicia en el marcador final: "No sé si es justa la derrota. El equipo, sobre todo en la segunda parte, ha dado muy buena imagen. La valoración no tiene que ver con otros días".

No quiso Carrión cargar la responsabilidad de la derrota en el error de Pawel, aunque reconoció que el futbolista era consciente de su fallo. "Si me conocéis alguno, sabéis que siempre digo lo mismo y los errores son de todos y los aciertos también", aseguró, además de apuntar que "lo único importante es que el equipo se ha rehecho y ha llegado a la portería contraria".

También se le preguntó al entrenador blanquiverde por los muchos aficionados que se desplazaron hasta la capital sevillana para estar con el equipo en un momento complicado. "Yo puedo hablar en nombre del vestuario y hemos de darle las gracias por el apoyo y por haber venido hasta aquí", aseguró Carrión, que señaló además que intentarán "hacer un ejercicio de responsabilidad para tratar de responder a ese apoyo", aunque valoró la derrota como "una pena, pero pienso que no es justo porque hemos llegado mucho".

Sobre las lesiones de Cisma y Luso, poco pudo adelantar Carrión, aunque reconoció que "lo de Domingo tiene peor pinta pero mañana -por hoy- veremos tras las pruebas; a Luso se le subían los gemelos, pero no debe ser mucho".

Para acabar, el técnico del Córdoba insistió en su idea de que "en la primera parte el partido ha sido igualado, pero en la segunda hemos jugado mejor, hemos llegado más y hemos tenido muchas ocasiones", aunque aún así emplazó su valoración final a la revisión del partido en vídeo, algo que lamentablemente ya no valdrá para variar el resultado.