Pasos hacia Javi Lara

Javi Lara y el Córdoba están condenados a entenderse. Pero para que sus caminos se crucen, ahora mismo todo está en manos del club, porque el jugador ha dado ya los pasos necesarios para que su renovación sea un hecho. Ha decidido que en España sólo jugará de blanquiverde, por lo que ni se para a escuchar otras de las muchas ofertas que le llegan. Y aunque es consciente de que eso puede hacerle perder dinero, nada importa si sigue en la que siempre ha considerado su casa. Por ahora, la negociación está abierta, aunque con las posturas bastante más cercanas que hace unas semanas. Todo está a expensas del acercamiento definitivo de la entidad para que la continuidad del cerebro que Luis Carrión quiere para su centro del campo sea efectiva. Y la campaña de abonados espera aún ese golpe de efecto...

Descartada por voluntad propia la opción de regresar a la India por múltiples factores -el principal que la liga se ha alargado de noviembre a abril, por lo que ya impide volver a España en el mercado de invierno-, Javi Lara no quiere que su etapa en el primer equipo del Córdoba se vea reducida a los escasos seis meses finales de la pasada campaña. Entonces, dejó a un lado el valor económico de la oferta y antepuso el aspecto sentimental para cumplir un viejo anhelo y quitarse la espina que tenía clavada de su etapa de formación en el filial cordobesista. Pero ahora quiere que ese esfuerzo que él hizo entonces se vea correspondido por parte del club con una propuesta acorde a su valía. Y en esas está la cuestión. Los acercamientos se siguen produciendo, pero aún no hay entendimiento pleno, lo que no significa que no lo vaya a haber en las próximas horas. Todas las partes quieren el sí, por lo que sólo es cuestión de tiempo plasmarlo todo en un papel y cerrar la renovación, que sería por al menos dos campañas.

De momento, su única intención es defender al Córdoba el curso venidero y ponerse a mediados de julio de nuevo a las órdenes de Carrión. En España no jugará en otro equipo, y no será porque no le han llegado ofrecimientos. Así, si sorprendentemente la negociación se rompe, su destino estará otra vez en el extranjero. El nuevo acuerdo del Atlético de Madrid con el Atlético San Luis mexicano le abre la puerta a esa nueva aventura, pues no hay que olvidar que sus dos campañas en la India se produjeron de la mano del club colchonero gracias a su vinculación con el Atlético Kolkata. Pero es la última opción en la que hoy piensa Javi Lara, cuyo único deseo es seguir en su casa. Sólo hace falta dar los pasos oportunos. Quizás sea más pronto que tarde...