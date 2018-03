León pide aparcar la euforia

El presidente del Córdoba, Jesús León, hizo acto de presencia ayer en la Iglesia de Capuchinos, donde acudió a la misa con motivo del día de la Virgen de los Dolores, además de acompañar más tarde al equipo, que realizó una ofrenda floral en la misma iglesia. El máximo mandatario del Córdoba quiso apaciguar los ánimos y la euforia tras la gran racha positiva del equipo, recordando que la permanencia aún está complicada y que no se puede bajar la guardia.

"Yo sigo con el mismo mensaje de ir partido a partido. No debemos pensar más allá del Oviedo. Cuando acabó con victoria el partido ante el Nàstic ya la mentalidad cambió al Oviedo y ese es nuestro reto. Es importante mandar un mensaje, después de cuatro victorias, de ilusión y de unión pero también de prudencia. Antes hablábamos de las matemáticas y ahora seguimos hablando de ellas. Pero hay que controlar la euforia, aunque es necesario tener esa ilusión", comentó el presidente blanquiverde, que quiere evitar que el equipo se distraiga antes de alcanzar de verdad el objetivo de salvarse.

Cuestionado por la reacción de la afición, que volverá a llenar El Arcángel, Jesús León aseguró que no le sorprendía porque "esta afición es así, tenemos una de las mejores aficiones del mundo y era de esperar", algo que desea que "siga siendo así porque ellos empujan y así la mitad de la victoria está hecha".

Sobre el avance en sus cuentas para la salvación después de cuatro victorias seguidas, León apuntó que "las cuentas son las mismas que antes" aunque "es verdad que estamos en el camino y está más cerca el objetivo pero seguimos en descenso", de ahí que el presidente blanquiverde no quiere euforias "hasta que no salgamos y lo mantengamos". Lo que es inevitable es pensar que ya llueve menos, porque "es verdad que hemos sumado cuatro victorias consecutivas que hacen que todo esté más cerca", pero insistió, "prudencia máxima".

El montoreño se refirió también a dos temas de actualidad en el club como son la situación legal de la Ciudad Deportiva y la auditoría a la que el club ha sido sometido por parte de la Liga y el CSD. "En las conversaciones que mantenemos, no creemos que vayan a producirse sobresaltos", apuntó León sobre la posibilidad de tener que desalojar al equipo de los terrenos de Camino de Carbonell, por lo que están "centrados en la salvación del equipo y el resto, con la debida prudencia, es secundario". Sobre la auditoría al club, León se mostró tranquilo porque "la gestión desde el 19 de enero es intachable, hemos hecho las cosas muy bien de acuerdo a la normativa. Yo he mantenido conversaciones con la liga y no hay nada que temer porque hemos hecho las cosas bien", algo que cree probado con el hecho de que "hemos dejado dos jugadores sin inscribir porque la normativa no lo permitía y nos ceñimos a ella".