LaLiga descarta de pleno el posible descenso tras la auditoría

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, explicó ayer que la auditoría que se está practicando al Córdoba no está siendo por impagos, sino por "otras cuestiones" e indicó que la patronal estima que esta temporada no va a haber "ningún descenso por impago". "Estimamos que no va a haber ningún descenso por impagos, con los datos que tenemos. El Córdoba no es un tema por impagos, sino un tema de auditoría por otras cuestiones. Si hay un exceso de gasto por plantilla a día de hoy no implica el descenso", señaló Gómez en la presentación del Informe Económico de LaLiga.

El director corporativo de LaLiga explicó que "al Córdoba se ha enviado una auditoría como lo hacemos con otros clubes, vamos a ver qué nos dice". "Hasta que no se termine la auditoría no puedo decir nada", añadió. Jesús León, presidente del CCF, ha expresado en reiteradas ocasiones su total tranquilidad al respecto.