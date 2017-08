Javi Lara, un líder natural

A Javi Lara no hace falta colgarle el cartel de líder del vestuario o que se le reconozca como tal. Hay futbolistas que llevan el liderazgo en el ADN y el montoreño es uno de ellos. En Córdoba, además, está en su casa, en la que tanto le costó jugar y por eso cuando este verano tuvo la oportunidad de asentarse de blanquiverde no lo dudó. Todo ello a pesar de rechazar ofertas mucho más suculentas en lo económico, sobre todo la posibilidad de regresar a India, aunque Lara lo da por bueno porque en el CCF está cumpliendo un sueño, algo que pone por encima incluso de su experiencia en Primera División.

El centrocampista montoreño es un hombre feliz porque está donde quiere y haciendo lo que más le gusta. Y es que él, después de una carrera profesional de vaivenes, sabe perfectamente que "es muy difícil jugar al fútbol dónde tú quieres jugar". Por eso, ahora se encuentra en el momento cumbre de su trayectoria: "Yo cumplí un sueño jugando en Primera con el Eibar, pensaba que eso era lo máximo, pero cuando llegué aquí mi cuerpo me transmitió cosas que no había sentido nunca". Con esos condicionantes, la continuidad de Lara se podía dar por segura aunque tuviera que mediar una renovación. "Eso es lo que me pedía el cuerpo y es lo que hice. No sé si el día que me retire y vaya al banco pensaré que tenía que haber hecho otra cosa, pero a día de hoy es lo que siento", comentó al respecto.

Como uno de los líderes naturales del vestuario blanquiverde, Javi Lara es voz autorizada para analizar la marcha del equipo en esta pretemporada. Antes de ser nombrado uno de los cuatro capitanes, ya ejercía como tal, tanto dentro como fuera del césped. En las sesiones de trabajo, a menudo se le ve conversar con Carrión, con el que le une la forma de ver el fútbol y en el césped, lleva la batuta del juego y se encargada de ejecutar toda los balones de estrategia. "El equipo transmite buenas sensaciones. Se nota que los jugadores que estamos del año pasado tenemos claro lo que quiere el entrenador. Y los que han llegado se han acoplado rápido, supongo que porque se han fichado jugadores con esa idea. Todo marcha bien pero no hay que olvidar que esto es pretemporada", apuntó el montoreño tras el entrenamiento de ayer. En ese trabajo estival hay que seguir corrigiendo errores y Javi Lara reconoció que uno de ellos es el exigente trabajo de presión que propone Carrión: "Estamos intentando mejorar en muchos aspectos y uno de ellos es la presión, estar cada vez más juntos para robar lo antes posible y así dominar los partidos".

El reto de Javi y del nuevo Córdoba es el del ascenso a Primera, algo que ilusiona mucho al centrocampista. "Todos los días te imaginas jugar en el club de tu tierra en Primera División, aunque sabemos que es difícil, que todos los equipos quieren estar arriba. Pero la ilusión está ahí y ojalá pueda ser este año", indicó. La competencia será alta y Javi Lara es consciente de que "con los tres equipos recién descendidos económicamente es complicado competir", aunque "luego en el campo eso también hay que demostrarlo y el año pasado ya se vio que equipos muy poderosos no consiguieron sus objetivos", de ahí que se apuntara que "nosotros podemos ser uno de los que opten a estar arriba, pero hay que demostrarlo en el día a día".

Respecto a lo que queda por llegar para cerrar la plantilla, Javi Lara se mostró tranquilo, porque observa un plantel polivalente. "Todo lo que sea para mejorar, pues que venga. Tenemos un equipo con jugadores que pueden jugar en varias posiciones. En la defensa podemos pensar que falta alguien, pero por ejemplo está Caro que rinde igual en varios puestos; en el medio del campo también tenemos variedad; si se quiere jugar con un punta más Alfaro o Markovic lo pueden hacer; en banda derecha puede jugar Jaime a pie cambiado... Hay opciones, pero lo que venga para mejorar, bienvenido sea", reflexionó.

Así se expresa Javi Lara, un hombre que asegura que disfruta "día a día", porque está en el lugar ideal para desarrollar su profesión. Ahora, convertido en uno de los líderes del vestuario, asegura que sigue "siendo el mismo", como el primer día: "Cuando llegué no tuve problemas para meterme en el vestuario y ahora igual. Sabéis cómo soy, transparente y sin problemas para involucrarme en los grupos". Por eso, no es de extrañar que asegure que para él es "una alegría venir cada día a entrenar". Por eso y por mucho más, el montoreño es un líder para el CCF.