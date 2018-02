"Será un Córdoba valiente"

José Ramón Sandoval ha mamado fútbol desde Preferente a Segunda B hasta que hace apenas ocho años le llegó la oportunidad de su vida en el Rayo Vallecano, al que llevó a Primera siendo un novato en Segunda. Desde entonces, su hábitat ha estado entre ambas categorías, algo que no quiere perder con un Córdoba que el lunes le encomendó el desafío de lograr una permanencia situada a once puntos con 48 en juego. Ayer fue presentado por Luis Oliver como "un valiente, un gran entrenador, un buen motivador y un revulsivo al que no le asustan los retos". Por ahora ha aceptado éste con valentía, seguro de que "entre todos podemos conseguirlo". Tras 15 meses en paro, hoy vuelve al césped y el domingo debutará en El Arcángel ante el Granada (16:00), uno de sus exequipos ante el que debe quedar claro que "esta camiseta se va a defender a muerte; es sólo una bala que, si falla, en la siguiente hay que tirar el revolver a la cabeza, pero es lo que nos puede dar confianza". Porque el CCF tiene que reaccionar ya.

Sandoval, que desveló una primera conversación con Jorge Romero que espera seguir en los días próximos, se mostró tan "contento" como convencido de que salvar al equipo es posible: " No voy a dudar ni un momento porque vengo a trabajar y sacar resultados, no a decir que está difícil". "Querer es poder es una máxima en la vida; el equipo ha demostrado que quiere y ahora hay que poder", continuó el preparador madrileño, de 49 años, que quiso recordar -también lo hizo Oliver- que en su currículo tiene ya un milagro similar con el Granada, al que condujo a la permanencia en la élite en cuatro jornadas recortando siete puntos. Claro que aquellos eran otros tiempos...

Pese a desvelar que tiene "un conocimiento total de la plantilla, que está para no estar donde está", el primer cometido que el de Humanes se ha marcado es empaparse "de muchos datos" con el cuerpo técnico que hereda y "tener un feedback con los jugadores para ver cómo están, porque el fútbol es un estado de ánimo y debemos sacar lo que de verdad son". Con todo, Sandoval ya llega con una idea de lo que quiere porque "hace falta sacar resultados, matizando ciertas cosas". Parece claro que la forma de defender será el primer pilar.

El cuarto técnico blanquiverde del curso, que considera "muy precipitado" saber qué estilo impondrá, sí advierte que "será un Córdoba muy valiente, que va a buscar más el resultado que otra cosa". Además, su estrategia pasa por "hacer bloques de partidos, porque si miramos la clasificación nos podemos asustar y así el jugador se lo va a ir creyendo más. Queremos restar tres o cuatro puntos en cada bloque de cinco partidos, pero sin volvernos locos ni venirnos abajo".

Y dentro de esa estrategia, Sandoval fija en 30 "los puntos que nos hemos marcado para conseguir la permanencia, si son tres más no pasa nada". Ese fue el número que lució en su presentación tirando de "supersitición" también porque fue el mismo con el que lo hizo en aquel Rayo al que subió. Sin cláusula en su contrato por objetivos y tras firmar a primera hora de la mañana el contrato ya acordado el lunes, el nuevo técnico insistió en ese perfil valiente dejando claro que "la palabra bajar no debe existir, hay que disfrutar del camino, porque si no, no llegas a la meta o lo haces cansado. Bajar hay que quitarla del diccionario pues si no mandaríamos un mensaje equivocado".