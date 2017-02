Carrión destaca la valentía de su equipo

Aliviado tras la tan necesaria victoria de su equipo compareció Luis Carrión en la sala de prensa de El Arcángel, donde reconoció que "todos sabemos de la importancia de estos tres puntos, sabemos también que salir de una racha negativa cuesta". El preparador catalán valoró el choque de su equipo de manera positiva. "Dentro de que hemos marcado al final hemos estado bien, llegando y prácticamente no nos han chutado a puerta ellos. Sabíamos que tocaba sufrir, así ha sido, y contento con todo el mundo", expuso.

"Normalmente se me podrá criticar por buscar la victoria y que nos cueste alguna derrota. Siempre intentaré ir a por los partidos y los tres cambios han sido buscando de nuevo eso. Es un mensaje que mandas al equipo", afirmó Carrión al ser preguntado por la voluntad de su escuadra hasta el último instante. "Estoy encantado de que sea Alfaro el autor del gol porque trabaja sensacional y se lo merece más que nadie", apostilló el técnico del CCF.

Carrión acabó el partido expulsado y ahora se expone a una sanción que será de al menos dos partidos, aunque afirmó no haber hecho demasiado para acabar en la caseta antes de tiempo. "No me gusta que me expulsen, no se pueden hacer gestos y yo he hecho gestos. No he dicho nada pero sí que he hecho gestos", reconoció el preparador cordobesista, que al menos se quedó con que "eso ha activado mucho a la afición y le ha dado alas al equipo. Hemos sido valientes y hemos tenido el premio que otros días igual no hemos tenido. Hemos terminado en el área contraria y hemos conseguido el gol".

Carrión deseó que esta victoria sirva como punto de inflexión en la temporada, aunque admitió que "son sólo tres puntos y hay que estar contentos pero pensando que la situación sigue sin ser buena. Hemos roto la mala racha y en casa, por lo que espero que sea un punto de inflexión. Hay que seguir trabajando e ir a Tarragona a por otros tres puntos".

El catalán apuntó también que no quedó satisfecho del todo con el juego de su equipo. "Siempre hay cosas que no te gustan pero la situación es difícil. Aunque aún así hemos hecho un buen partido, hemos estado serios en defensa y eso ha sido clave", apuntó Carrión, que terminó destacando que "la gente que ha salido desde el banquillo ha aportado, y estoy contento de que todos se sientan importantes. Pero son sólo tres puntos y hay que ir a ganar a Tarragona".